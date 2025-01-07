8 ملاعب لاستضافة كأس آسيا 2027 في السعودية

حُدّد موعد إقامة بطولة كأس آسيا 2027 من 7 كانون الثاني/ يناير حتى 5 شباط/ فبراير من ذاك العام على أن تقام في ثمانية ملاعب في كل من العاصمة السعودية، الرياض، ودينتي جدة والخُبر.

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المنظمة لكأس آسيا 2027 في السعودية موعد إقامة البطولة من 7 كانون الثاني/ يناير حتى 5 شباط/ فبراير من ذاك العام على أن تقام في ثمانية ملاعب في كل من العاصمة الرياض، جدة والخُبر، تزامنا مع إطلاق العد العكسي لمدة عامين للبطولة.

وسيكون الحدث القاري محطة رئيسة قبل استضافة البلد الخليجي الغني بالنفط لكأس العالم 2034 التي فاز في كانون الأول/ ديسمبر بحق استضافتها للمرة الأولى في تاريخه والثانية في منطقة الشرق الأوسط بعد قطر عام 2022.

ويتقدم الملاعب التي ستستضيف المسابقة القارية المرموقة التي ستشهد مشاركة 24 منتخبا، ملعب الملك فهد الذي يتسع لـ70 ألف مشجع، وملعب جامعة الملك سعود وكليهما في الرياض، وسيكونان أيضا ضمن الملاعب المخصصة لاستضافة كأس العالم 2034.

كما ستحتضن ثلاثة ملاعب أخرى في العاصمة الحدث القاري وهي: ملعب الشباب، ملعب جامعة الإمام محمد بن سعود، وملعب المملكة أرينا.

كذلك، وُجود ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الذي يتسع لـ60 ألف مشجع ضمن القائمة في جدة، إضافة إلى ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

كما سيُنْشَأ ملعب جديد في مدينة الخُبر.

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، إن "تأكيد مواعيد واختيار الملاعب لكأس آسيا 2027 في السعودية يمثلان محطة إستراتيجية في رحلتنا لاستضافة البطولة".

وكانت قطر استضافت كأس العالم 2022 التي توجت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي بلقبها، قبل أن تستضيف كأس آسيا بعد عام منها ليفوز "العنابي" باللقب.

وكان من المقرر أن تقام كأس آسيا 2023 في الصين، لكنّ الاستضافة سُحبت منها على خلفية سياسات البلاد المتعلقة بفيروس كوفيد-19 في ذاك الحين.