كأس السوبر الإسباني: ريال يضرب موعدا مع برشلونة في النهائي

سيحاول ريال تحقيق لقبه الثالث في الموسم الجديد بعد كأس السوبر الأوروبي الصيف الماضي وكأس إنتركونتيننتال أواخر الشهر الماضي.........

ضرب ريال مدريد حامل اللقب موعدا مع غريمه التقليدي برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، بفوزه الصريح على ريال مايوركا 3-0 الخميس في جدة السعودية.

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وسيلعب الفريق الملكي المباراة النهائية أمام برشلونة الأحد على ملعب الملك عبد الله.

وسجل الإنجليزي جود بيلينغهام (63)، السلوفاكي مارتن فالينت (90+2 بالخطأ في مرماه) والبرازيلي رودريغو (90+5) الأهداف الثلاثة.

وسيحاول ريال تحقيق لقبه الثالث في الموسم الجديد بعد كأس السوبر الأوروبي الصيف الماضي وكأس إنتركونتيننتال أواخر الشهر الماضي، فيما يأمل الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة تحقيق لقبه الأول مع النادي.

وسيطر ريال متصدر الدوري على معظم مجريات المباراة حيث بلغت نسبة استحواذه على الكرة 65% وسدد 28 مرة، وكان السبّاق في التهديد عبر لوكاس فاسكيز بتسديدة من على مشارف المنطقة تصدى لها الحارس السلوفاكي دومينيك غرايف (2).

وجرّب بيلينغهام حظه بمجهود فردي وتسديدة بعيدة لكن غرايف أبعدها (16).

واضطر مايوركا إلى استبدال قلب دفاعه المخضرم أنتونيو رايولا بسبب الإصابة، ليدخل خوسيه كوبيتي بدلا منه (34).

وحاول الكندي كايل لارين تعديل النتيجة بتسديدة قوية من لمسة واحدة لكنها علت فوق المرمى (40).

وخسر ريال جهود لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني بسبب تعرضه لإصابة في رأسه إثر احتكاك مع الكندي كايل لارين، ليحل الشاب راوول أسينسيو بدلا منه (55).

وسجل بيلينغهام هدف السبق حين لعب البرازيلي فينيسيوس جونيور عرضية داخل المنطقة، قابلها رودريغو برأسية ارتطمت بالقائم الأيسر وارتدت نحو الإنجليزي الذي سددها في الشباك على الرغم من التكتل الدفاعي (63).

وجرّب فينيسيوس تسجيل الثاني لكن تسديدته لم تكن ناجحة (77)، ومثله فعل رودريغو بتصويبة أمسكها الحارس (78)، ثم الفرنسي كيليان مبابي أيضا (79).

وسعى الفرنسي إدواردو كامافينغا إلى إنهاء الأمور بتسديدة زاحفة تصدى لها غرايف (86).

وبعد أربع دقائق على دخوله، لعب إبراهيم دياز تمريرة إلى مبابي، الذي ردّها إليه، ثم أرسلها المغربي إلى داخل المنطقة نحو الفرنسي المنطلق، لكن فالينت الذي حاول إبعادها حوّلها بالخطأ إلى مرماه (90+2).

وختم رودريغو ثلاثية فريق العاصمة بتسديدة من لمسة واحدة إثر عرضية فاسكيز (90+5).

ولم يتمكن لاعبو مايوركا طوال المباراة من تسديد أي كرة على مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.