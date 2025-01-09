وست هام يُعيّن غراهام بوتر مدربا خلفا للوبيتيغي

أعلن وست هام الإنجليزي لكرة القدم، اليوم، عن تعيين غراهام بوتر مدربا له بعقد لعامين ونصف خلفا للإسباني، خولن لوبيتيغي، المُقال من منصبه.

عيّن نادي وست هام الإنجليزي لكرة القدم، غراهام بوتر، مدربا له بعقد يمتد لعامين ونصف خلفا للإسباني، خولن لوبيتيغي، المُقال من منصبه الأربعاء، وفقا لما أعلن نادي شرق لندن، اليوم الخميس.

ولم يعمل بوتر البالغ من العمر 49 عاما، منذ إقالته من تدريب تشيلسي في نيسان/ أبريل 2023 بعد سبعة أشهر من تعيينه في منصبه، على الرغم من توقيعه عقدا لمدة خمسة أعوام، علما أنه قاده في 31 مباراة حقق خلالها 12 انتصارا.

ويحتلّ الـ"هامرز" المركز الرابع عشر في الدوري برصيد 23 نقطة بعد تحقيقه ستة انتصارات في 20 مباراة مقابل تسع هزائم تحت قيادة لوبيتيغي، كان آخرها الخسارة أمام مانشستر سيتي حامل اللقب 1-4، مبتعدا بفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط.

وقال بوتر إنه "سعيد جدا بالوجود هنا. كان من المهم بالنسبة لي أن أنتظر حتى تأتي وظيفة أشعر أنها مناسبة لي، وبالقدر عينه أن أكون مناسبا للنادي الذي انضممت إليه".

وأضاف أن "هذا هو شعوري تجاه وست هام يونايتد".

وبدأ بوتر مسيرته التدريبية من بوابة نادي أوسترسوند السويدي، ثم خاض تجربتين ناجحتين مع سوانزي الويلزي وبرايتون، قبل انتقاله إلى ستامفورد بريدج.

وستكون مباراته الرسمية الأولى في مواجهة أستون فيلا في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، الجمعة، قبل مباراتي فولهام وكريستال بالاس في الدوري.

ويُعتبر لوبيتيغي خامس مدرب يُقال من منصبه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بعد الهولندي إريك تن هاغ (مانشستر يونايتد) وستيف كوبر (ليستر سيتي) وغاري أونيل (ولفرهامبتون) وراسل مارتن (ساوثمبتون).

وكان وست هام من بين أكثر الأندية إنفاقا في الـ"بريميرليغ" في فترة الانتقالات الصيفية، بعدما أبرم صفقات كلّفت خزينته نحو مئة وخمسة وخمسين مليون دولار، وتعاقد مع لاعبين عدة بينهم المدافع ماكس كيلمان، والمهاجمان الهولندي كريسينسيو سامرفيل والدولي الألماني نيكلاس فولكروغ.

وتابع مدرب تشيلسي السابق "كانت محادثاتي مع الرئيس والإدارة إيجابية وبناءة للغاية. نتشارك القيم عينها والمتمثلة بالعمل الجاد والطاقة العالية لإنشاء الأسس المتينة التي يمكن أن تحقق النجاح".

وأكمل "ونحن على الموجة عينها في ما يتعلق بما هو مطلوب على المدى القريب، ولاحقا كيف نريد دفع النادي قدما على المديين المتوسط والبعيد".