تيغريس أونال يفتتح مشواره في الدوري المكسيكي بفوز مثير

تغلب فريق تيغريس أونال على مضيفه أتلتيكو سان لويس 3 - 1، فجر اليوم الأحد، في الجولة الأولى من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

افتتح فريق تيغريس أونال مشواره في الموسم الجديد من الدوري المكسيكي لكرة القدم بفوز مثير على ملعب مضيفه أتلتيكو سان لويس 3 – 1، فجر اليوم الأحد، في الجولة الأولى.

وفي باقي المباريات فاز تشيفاس على ضيفه سانتوس لاغونا 1 - صفر وتعادل كروز أزول مع أطلس 1 - 1.

وعلى ملعب ألفونسو لاستراس راميريز، تقدم ديغو لاينز بهدف لتيغريس أونال في الدقيقة 15 ثم رد سيباستين ساليس لامون رد بهدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 44، لكن بعدها مباشرة تعرض زميله يان فيليب للطرد.

وفي الشوط الثاني استغل تيغريس أونال النقص العددي في صفوف مضيفه وسجل هدفين بواسطة غويدو بيزارو فرناندو غورياران في الدقيقتين 58 و86.