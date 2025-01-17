عودة بالينيا إلى التدريبات مع بايرن بعد شهرين من الغياب

خاض 13 مباراة منذ وصوله إلى بايرن في صيف 2024، قادما من فولهام الإنجليزي بصفقة تقدّر بـ52.5 مليون دولار.

عاد الدولي البرتغالي جواو بالينيا لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني إلى التدريبات بشكل جزئي بعد ظهر الجمعة، وذلك بعد غيابه منذ تشرين الثاني/نوفمبر بسبب إصابة تعرّض لها في العضلات المقربة اليمنى مع منتخب بلاده، وفقا لما أعلنه النادي في بيان.

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وذكر بطل ألمانيا 33 مرة في بيانه "تقترب عودة بالينيا مع بايرن. تعرّض الدولي البرتغالي لإصابة في العضلات المقربة (اليمنى) في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر خلال التوقف الدولي وغاب منذ ذلك الحين".

وتابع "تمكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما من المشاركة بشكل جزئي في الحصة التدريبية الأخيرة للفريق قبل مواجهة فولفسبورغ في ميونخ السبت".

وبعد التحاقه ببايرن في الصيف الماضي، نجح لاعب الوسط الدفاعي في فرض نفسه في التشكيلة الأساسية لمدربه البلجيكي فنسان كومباني إلى جانب يوزوا كيميتش بعد منافسة مع ألكسندر بافلوفيتش وليون غوريتسكا.

خاض 13 مباراة منذ وصوله إلى بايرن في صيف 2024، قادما من فولهام الإنجليزي بصفقة تقدّر بـ52.5 مليون دولار.

ويتصدر الفريق البافاري الدوري بفارق أربع نقاط عن حامل اللقب باير ليفركوزن.