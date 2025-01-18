يوفنتوس يهزم ميلان ويكسر سلسلة تعادلاته

فرض يوفنتوس نفسه في الشوط الثاني ونجح في افتتاح التسجيل عندما سدد مبانغولا كرة ارتطمت بالمدافع البرازيلي إيمرسون رويال خادعة الحارس الفرنسي مايك مينيان (59).

ثأر يوفنتوس لخسارته أمام ضيفه ميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي مطلع العام الحالي وتغلب عليه 2-0 السبت، في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وسجل البلجيكي صامويل مبانغولا (59) والبديل الأميركي تيموثي وياه (63) هدفي يوفنتوس.

والفوز هو الأول ليوفنتوس في الدوري منذ 22 كانون الأول/ديسمبر وتحديدا بعد ثلاثة تعادلات تواليا أمام فيورنتينا 2-2 وتورينو وأتالانتا بالنتيجة ذاتها 1-1.

يذكر أن يوفنتوس هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن هذا الموسم في الدوري لكنه راكم الكثير من التعادلات (13).

أما ميلان الذي كان قد هزم يوفنتوس 2-1 في نصف نهائي الكأس السوبر، فبقي ثامنا برصيد 31 نقطة لكنه يملك مباراة مؤجلة يخوضها ضد جاره بولونيا.

جاءت المباراة سريعة ومليئة بالفرص في شوطها الأول وكاد ميلان أن يفتتح التسجيل بواسطة لاعب وسطه الهولندي الدولي تيجاني رايندرز (19). ثم تدخل حارس يوفنتوس ميكيلي دي غريغوريو للتصدي لمحاولة جناح ميلان البرتغالي رافايل لياو (37).

وفرض يوفنتوس نفسه في الشوط الثاني ونجح في افتتاح التسجيل عندما سدد مبانغولا كرة ارتطمت بالمدافع البرازيلي إيمرسون رويال خادعة الحارس الفرنسي مايك مينيان (59).

ولم يكن ميلان قد استيقظ من الصدمة حتى تلقت شباكه هدفا ثانيا بإمضاء البديل وياه الذي دخل مطلع الشوط الثاني (63).

وفي مباراة ثانية، تابع بولونيا صحوته مؤخرا وتغلب على مونتسا 3-1 ملحقا به الخسارة السادسة في آخر 7 مباريات ليبقى أسير المركز الأخير مع 13 نقطة.

وكان مونتسا البادئ بالتسجيل عبر دانييلي مالديني بعد مرور 4 دقائق، لكن بولونيا رد بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها الأرجنتيني سانتياغو كاسترو (22) والدانماركي وينس أودغارد (34) وريكاردو أورسوليني (69).