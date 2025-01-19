برشلونة يتعثر مجددا في الدوري الإسباني

واصل برشلونة تعثره في الدوري الإسباني بسقوطه في فخ التعادل أمام خيتافي بهدف لمثله، في الجولة العشرين للمسابقة.

تعثر فريق برشلونة مجددا في مسابقة الدوري الإسباني "لا ليغا"، بعد أن سقط في فخ التعادل أمام مضيفه خيتافي بهدف لمثله، مساء أمس السبت، على ملعب "كوليسيوم"، في الجولة العشرين للمسابقة.

وواصل "البلوغرانا" مسلسل نزيف النقاط للمباراة الرابعة على التوالي، علما بأن الفريق لم يحقق سوى فوز وحيد في آخر 8 جولات، كان أمام ريال مايوركا بخمسة أهداف لهدف، مقابل 4 هزائم و3 تعادلات.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق أربع نقاط خلف ريال مدريد، الوصيف، والذي يستضيف لاس بالماس، اليوم الأحد، في الجولة ذاتها، فيما رفع خيتافي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر.

تقدم برشلونة بهدف مبكر عن طريق الفرنسي جول كوندي، مستغلا تمريرة بينية رائعة من بيدري، وبعد خطأ من ديفيد سوريا حارس خيتافي في الإمساك بالكرة وهي في حوزته.

وأدرك الأوروغواياني ماورو أرامباري هدف التعادل لخيتافي في الدقيقة 34، حيث تابع كرة ارتدت من إينياكي بينيا حارس برشلونة بعد تصديه لتسديدة اللاعب كوبا دا كوستا.