روميرو يعود إلى تدريبات توتنهام

عاد لاعب توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، كريستيان روميرو، اليوم إلى التدريب قبل رحلة فريقه إلى هوفنهايم، غدا الخميس.

قدّم لاعب فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، كريستيان روميرو، دفعة معنوية مهمة للمدير الفني، أنجي بوستيكوجلو، بعد مشاركته في التدريب قبل رحلة الفريق إلى هوفنهايم، غدا الخميس.

ولعب روميرو مرة واحدة في آخر شهرين؛ بسبب سبب مشاكل في إصبع القدم والفخذ، وذلك خلال فترة افتقد فيها توتنهام على نحو متكرر لاعبين رئيسيين.

تزايدت الضغوط الخارجية حول وضع بوستيكوجلو بعد الهزيمة 2 - 3 أمام إيفرتون يوم الأحد الماضي، وبينما علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه لا يزال يحظى بدعم مجلس إدارة النادي، فإن رؤية روميرو قادرا على التدريب صباح اليوم، الأربعاء، سترفع من معنويات الفريق المتأثر بالغيابات.