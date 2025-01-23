أبطال أوروبا: سان جيرمان وريال مدريد يعززان حظوظهما وبايرن ميونيخ يعقّد مهمته

عزز باريس سان جيرمان الفرنسي حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عبر الملحق، بعدما قلب الطاولة على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره بهدفين إلى فوزه 4-2، مساء أمس الأربعاء، في الجولة السابعة ما قبل الأخيرة التي شهدت فوزا كاسحا لريال مدريد الإسباني، حامل اللقب، على ضيفه سالزبورغ النمساوي 5-1، ضامنا على الأقل مركزا في الملحق.

سجل البديل جاك غريليش (50) والنرويجي إرلينغ هالاند (53) لسيتي وردّ سان جيرمان عبر عثمان ديمبيليه (56) وبرادلي باركولا (61) قبل أن يُهدي البرتغالي جواو نيفيش التقدم لسان جيرمان (78) ويؤكد مواطن الأخير البديل غونسالو راموش الفوز (90+6).

ودخل الفريق الباريسي قائمة الفرق الـ16 التي تتأهل عبر الملحق، باحتلاله المركز 22 بـ10 نقاط، قبل مباراة أخيرة مع مضيفه شتوتغارت الألماني الـ24 في الجولة الأخيرة.

سان جيرمان ومانشستر سيتي

يتأهل أفضل 8 فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16، في حين تتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة لتحديد الفرق الثمانية الأخرى، وتخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

في المقابل، خرج سيتي من القائمة بخسارته الثالثة وتجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز 25، قبل أن يلعب على أرضه مع كلوب بروج البلجيكي التاسع عشر.

في إعادة لنصف نهائي موسم 2020-2021 وربع نهائي 2015-2016، نجح سان جيرمان في تحقيق الفوز الثاني فقط على سيتي ضمن مواجهاتهما الثماني في البطولة القارية العريقة (تعادلا مرتين، وفاز سيتي أربع مرات).

سجل البديل غريليش هدف السبق، حين تهادت الكرة أمامه في منطقة الجزاء بعد تصدي الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما لتسديدة (50).

وبعد ثلاث دقائق، دخل غريليش على الجهة اليسرى ولعب عرضية حاول نيفيش اعتراضها، لكنه حولها نحو هالاند الذي وضع الكرة في الشباك (53). لكن سان جيرمان لم يستسلم وقلّص الفارق بسرعة عبر ديمبيليه الذي وصلته كرة من باركولا المنطلق من الجهة اليسرى (56).

وأدرك باركولا التعادل بتسديدة إلى يمين المرمى، حين وصلته الكرة من القائم الأيمن الذي ارتطمت فيه تسديدة دويه (61).

وعوّض نيفيش خطأه في الهدف الثاني لسيتي، حين حوّل برأسه عرضية فيتينا إلى المرمى مستغلا غياب الرقابة الدفاعية (78)، مهديا فريقه التقدم، قبل أن يؤكد راموش، وحكم الفيديو المساعد "في ايه آر" الفوز بهدف رابع.

واقترب آرسنال الإنجليزي وإنتر الإيطالي من التأهل المباشر بشكل كبير، بعد فوز الأول على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي والثاني على مضيفه سبارتا براغ التشيكي 1-0.

سجل ثلاثية آرسنال كل من ديكلان رايس (2)، الألماني كاي هافيرتس (66) والنرويجي مارتن أوديغارد (2+92).

ورفع الـ"غانرز" رصيدهم إلى 16 نقطة في المركز الثالث بانتصارهم الخامس، متساويا مع إنتر، قبل لقاء مضيفهم جيرونا الإسباني الذي سقط أمام مضيفه ميلان الإيطالي بهدف نظيف.

ويدين ميلان بفوزه الخامس إلى البرازيلي رافايل لياو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 37.

وارتفع رصيد الفريق اللومباردي إلى 15 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد جيرونا عند ثلاث نقاط.

وفاز جاره اللدود إنتر على مضيفه سبارتا براغ التشيكي بهدف سجله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس من أول محاولة بعد لعبة بدأها وأنهاها بنفسه بتسديدة على الطاير استقرت في الشباك (12).

ورفع "نيراتسوري" الذي يواجه على أرضه موناكو الفرنسي في الجولة الأخيرة، رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع.

وضمن ريال مدريد صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب (15) على الأقل مركزا في الملحق بفضل خماسية بنكهة برازيلية عبر الثنائي رودريغو (23 و34) وفينيسيوس جونيور (55 و77) بالإضافة إلى الفرنسي كيليان مبابي (48)، فيما سجل الدنماركي مادس بيدستروب (85) هدف سالزبورغ.

ورفع ريال الذي يلعب في الجولة الثامنة الأخيرة أمام بريست الفرنسي الذي كان قد مُني بخسارة أمام شاختار دانييتسك الأوكراني 0-2 في وقت سابق، رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر المؤهل إلى الملحق.

على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، افتتح رودريغو التسجيل من أول فرصة خطرة للريال إثر عرضية من مواطنه فينيسيوس على الجهة اليسرى، فوصلت الكرة إليه بعدما فشل الإنجليزي جود بيلينغهام في السيطرة عليها سددها سريعة في الشباك (23).

وعاد الثنائي بيليغهام رودريغو للتألق، فمرر الإنجليزي بكعب قدمه كرة إلى البرازيلي المنطلق داخل منطقة الجزاء سددها لولبية بقدمه اليمنى بعكس اتجاه الحارس (34).

وأضاف مبابي الثالث مع بداية الشوط الثاني بعد خطأ فادح من الحارس القائد الألماني يانيس بلاسويش الذي فشل في السيطرة على الكرة ليخطفها الفرنسي، ويودعها في المرمى الخالي (48).

ودوّن فينيسيوس جونيور اسمه على قائمة المسجلين بالرابع بعدما دخل منطقة الجزاء، وتخلص من مدافعين، وسدد في الشباك (55)، قبل أن يضيف الثاني الشخصي له والخامس لفريقه بعد لعبة جماعية وتمريرة حاسمة من فالفيردي داخل المنطقة المحرمة ليتخلص من البديل المدافع كميل بياتكوفسكي ويسجل (77).

وسجل بيدستروب هدف الشرف للضيوف من تسديدة على الطاير فشل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في صدها (85).

وعقّد بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني، من مهمته بخسارته أمام مضيفه فينورد الهولندي 3-0، تناوب على تسجيلها المكسيكي سانتياغو خيمينيس (21 و45+9 من ركلة جزاء) والبديل الياباني أياسي أويدا (89).

وتجمد رصيد بايرن الذي يستقبل سلوفان براتيسلافا في الجولة الأخيرة في 29 الشهر الحالي عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر، متأخرا بفارق نقطة عن فينورد الحادي عشر.

وفاز سلتيك الأسكتلندي على يونغ بويز السويسري بهدف نظيف سجله لوريس بينيتو بالخطأ في مرمى فريقه (86) قبل طرد زميله الياباني دايزين مايدا (89).