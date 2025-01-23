كوفاتش: لست في مفاوضات لتدريب دورتموند

صرح مدرب بايرن ميونخ الألماني السابق، نيكو كوفاتش، أنه لم يجر مفاوضات من أجل تدريب فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم.

قال نيكو كوفاتش، إنه لا يتفاوض مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، للحصول على منصب المدير الفني بالفريق.

وقال مدرب بايرن ميونخ الألماني السابق في شبكة "كانال +"، حيث يعمل كمحلل، مساء أمس الأربعاء، إنه "لا يوجد شيء لقوله. لم أتحدث مع أي شخص، ولم يتحدث أي شخص معي".

ويبحث دورتموند عن مدرب جديد بعدما انفصل عن مدربه نوري شاهين عقب الخسارة 1 - 2 أمام بولونيا في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة للعديد من النتائج السلبية هذا الموسم.

وذكرت شبكة "سكاي" وصحيفة "بيلد" أن كوفاتش، الذي تولى تدريب آينتراخت فرانكفورت، وفولفسبورغ، كان ضمن المرشحين لتولي المنصب، وتوقيع على عقد حتى الصيف.

وسُئل كوفاتش من قبل مذيع قناة "كانال +" إذا كان العمل يثير اهتمامه، أجاب "أنا من النوع الذي يحب التحديات ويبحث عنها، بغض النظر عن هذا".

ولم يعمل كوفاتش منذ رحيله عن تدريب فولفسبورغ في آذار/ مارس 2024.

وقال كوفاتش إنه "لم أفعل أي شيء طوال تسعة أشهر. ولكن في مرحلة ما، سيحين الوقت عندما أقوم بشيء ما مرة أخرى".

وبينما يبحث دورتموند عن حل دائم، سيتولى مايك تولبيرغ، مدرب فريق تحت 19 عاما، قيادة الفريق يوم السبت المقبل في مباراته أمام فيردر بريمن بالدوري الألماني.

وتوج كوفاتش مع بايرن بلقب الدوري وكأس ألمانيا في 2018 - 2019 وأيضا بكأس ألمانيا مع فرانكفورت في 2017 - 2018.