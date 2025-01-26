ميلان يقتنص فوزا قاتلا من بارما بالدوري الإيطالي

أحرز ميلان انتصاره التاسع هذا الموسم مقابل سبعة تعادلات وخمس هزائم ليرفع رصيده إلى 34 نقطة، ويتقدم للمركز السادس، وتوقف رصيد بارما عند 20 نقطة في المركز السابع عشر.

اقتنص ميلان فوزا قاتلا من ضيفه بارما بالنتيجة 3 - 2 اليوم، الأحد، في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان ميلان متأخرا 1 - 2 حتى الدقيقة الأخيرة للمباراة، لكنه سجل هدفين في الوقت بدل الضائع ليخطف الفوز والنقاط الثلاث.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم ماتيو كانتشيليري بهدف لبارما في الدقيقة 24، لكن المهاجم الأميركي العائد من الإصابة، كريستيان بوليسيتش، أدرك التعادل لميلان من ضربة جزاء في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني أضاف إنريكو ديل براتو الهدف الثاني لبارما في الدقيقة 80، لكن الهولندي تيجاني ريجنديرز خطف هدف التعادل لميلان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة تقمص المهاجم النيجيري صامويل شوكويزي دور البطولة وخطف هدف الفوز القاتل لميلان.

وسجل ميلان انتصاره التاسع هذا الموسم مقابل سبعة تعادلات وخمس هزائم ليرفع رصيده إلى 34 نقطة، ويتقدم للمركز السادس، وتوقف رصيد بارما عند 20 نقطة في المركز السابع عشر.