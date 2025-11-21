الدوري الإنجليزي: آرسنال لتعزيز صدارته على وقع ضغوط السيتي

يبقى آرسنال الفريق الأوفر حظا لحصد لقبه الأول منذ موسم 2003-2004 في الوقت الذي يملك فيه سجلا مميزا في المواجهات المباشرة أمام جاره اللندني، حيث خسر على أرضه أمام توتنهام مرة واحدة في الدوري منذ العام 1993.

يسعى آرسنال لتعزيز موقعه في الصدارة وتلافي إهدار نقاط ثمينة في معركته لإحراز اللقب للمرة الأولى منذ عام 2004، عندما يلتقي جاره اللندني توتنهام الأحد في المرحلة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويصبو مانشستر سيتي الثاني مواصلة ضغوطاته على "الغانرز" عندما يحلّ ضيفا على نيوكاسل في ختام مباريات السبت.

ويملك فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا فرصة تقليص الفارق إلى نقطة واحدة مع آرسنال على الأقل لمدة 24 ساعة، في حال فوزه على منافسه.

وسيكون ليفربول حامل اللقب بأمسّ الحاجة لحصد النقاط الثلاث بعد خمس هزائم في ست مباريات ضمن الـ "بريميرليغ"، عندما يستضيف نوتنغهام فوريست السبت أيضا.

نسلط في ما يلي الضوء على ثلاثة عناوين رئيسية لمباريات نهاية الأسبوع:

معضلة غياب غابريال

يواجه الإسباني ميكل أرتيتا مدرب آرسنال معضلة حقيقية تتعلق بكيفية إعادة ترتيب دفاعه أمام توتنهام في ظل غياب قلب الدفاع البرازيلي غابريال لـ"أسابيع" بسبب الإصابة؛ وفقا لما أعلن المدرب في مؤتمر صحافي.

برز الدولي البرازيلي بقوة في صلب دفاع الـ"غانرز" الذي تلقى خمسة أهداف فقط في 11 مباراة محلية.

وقال أرتيتا، إن غابريال سيغيب لأسابيع بعد تعرّضه لإصابة في الفخذ خلال الفوز الودي للبرازيل على السنغال 2-0 على ملعب الإمارات الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن يحلّ الإكوادوري بييرو هينكابي أو الإسباني كريستيان موسكيرا بدلا من غابريال الذي شكّل ثنائية دفاعية مذهلة إلى جانب الفرنسي وليام صليبا ويُشكل تهديدا بارزا من الركلات الثابتة.

ويتقدم آرسنال بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي بعد تعادله أمام سندرلاند 2-2 في وقت سابق من هذا الشهر، لتتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية عند ثمانية في مختلف المسابقات من دون أن تهتز شباكه.

ويبقى آرسنال الفريق الأوفر حظا لحصد لقبه الأول منذ موسم 2003-2004 في الوقت الذي يملك فيه سجلا مميزا في المواجهات المباشرة أمام جاره اللندني، حيث خسر على أرضه أمام توتنهام مرة واحدة في الدوري منذ العام 1993.

في المقابل، يتسلح سبيرز بكونه صاحب أفضل سجّل خارج معقله هذا الموسم، حيث حقق أربعة انتصارات مقابل تعادل في خمس مباريات.

حلول سريعة لليفربول

يبدو أن آمال ليفربول في الدفاع عن لقبه تلاشت سريعا بعد تعرّضه لخمس هزائم في ست مباريات ليتأخر بفارق 8 نقاط عن آرسنال.

ومنحت "أوبتا" للإحصاءات الرياضية "ريدز" نسبة 7% فقط للحفاظ على لقبه، لا سيما بعد هزيمته القاسية أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة قبل التوقف الدولي.

يواجه "الريدز" نظيره نوتنغهام فوريست، وهو الفريق الوحيد الذي هزمه على أرضه خلال الموسم الماضي، في ظل رغبة كبيرة من لاعبي الهولندي ارنه سلوت للخروج من دوامة الهزائم.

وفي حين أن مشكلات ليفربول تبدو جليّة، تبقى المشكلة الأكبر في دفاعه المهزوز الذي استقبل هدفين على الأقل في ست من آخر سبع مباريات له في "بريميرليغ".

ويأمل سلوت في الاستفادة من عودة الحارس البرازيلي أليسون بيكر الغائب منذ أيلول/سبتمبر في محاولة لتعزيز مناعته الدفاعية، إلا أن حامل اللقب خسر في المقابل خدمات الألماني فلوريان فيرتس والإيرلندي الشمالي كونور برادلي بسبب الإصابة خلال النافذة الدولية.

هاو ينتظر انتفاضة من نيوكاسل

وتنتظر نيوكاسل صاحب المركز الرابع عشر من ثلاثة انتصارات فقط، مواجهة قوية عندما يستضيف مانشستر سيتي على ملعبه "سان جيمس بارك" السبت.

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل لشبكة "بي بي سي"، إنه "كان من الصعب تحديد سبب واحد، لكننا بالتأكيد نعلم أننا بحاجة لتحسين الأداء العام".

وتابع "نحن نبحث عن مزيد من الثبات، ونريد تسجيل المزيد من الأهداف. نحن بحاجة إلى رد فعل قوي في هذه المرحلة".

ولا تميل الأرقام لصالح نيوكاسل أمام السيتي الذي لم يخسر أمام "ماغبايز" في الدوري، سواء على أرضه أم خارجها، منذ عام 2019.

وعلى المقلب الآخر، سيسعى تشيلسي لتثبيت موقعه في المركز الثالث عندما يحلّ ضيفا على بيرنلي.

ولم يخسر الـ"بلوز" في مبارياتهم الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات، وستكون حظوظه عالية لتمديد سلسلته بمواجهة بيرنلي السابع عشر.

ويأمل سندرلاند الرابع (19 نقطة) في مواصلة بدايته الجيدة عندما يزور فولهام السبت.