برشلونة يحتفل بعودته إلى "كامب نو" بفوز ساحق على بيلباو

واصل برشلونة صحوته منذ خسارته أمام غريمه التقليدي ريال مدريد 1-2 في مدريد في المرحلة العاشرة، وحقق فوزه الثالث تواليا والعاشر هذا الموسم.

احتفل برشلونة حامل اللقب بعودته الى ملعبه الشهير "سبوتيفاي كامب نو" بفوز ساحق على ضيفه أتلتيك بيلباو 4-0 السبت، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (4) وفيران توريس (45+3 و90+1) وفيرمين لوبيز (48) الأهداف.

وهذه المرة الأولى التي يلعب فيها برشلونة على ملعبه الشهير منذ أيار/مايو 2023، حيث أغلق لعامين ونصف العام من أجل إتمام أعمال تحديثه وزيادة سعته الجماهيرية إلى 105 آلاف.

وأطلق برشلونة الألعاب النارية قبل المباراة وبعدها، حيث امتلأت المدرجات الثلاثة التي كانت مفتوحةً لأكثر من 45 ألف مشجع. وعلى الرغم من الأسعار الباهظة، نفدت تذاكر المباراة تقريبًا.

ويأمل برشلونة في إتاحة المزيد من المقاعد بحلول عام 2026، والوصول إلى سعة الملعب الكاملة البالغة 105 آلاف متفرج في الموسم المقبل.

ووجه النادي الكاتالوني إنذار شديد اللهجة إلى مضيفه تشيلسي الإنجليزي الذي سيلاقيه الثلاثاء المقبل في لندن في الجولة الخامسة من دوري ابطال أوروبا.

وواصل برشلونة صحوته منذ خسارته أمام غريمه التقليدي ريال مدريد 1-2 في مدريد في المرحلة العاشرة، وحقق فوزه الثالث تواليا والعاشر هذا الموسم.

ورفع رجال المدرب الألماني هانزي فليك رصيدهم إلى 31 نقطة بالتساوي مع النادي الملكي لكنهم انتزعوا منه الصدارة مؤقتا بفارق الأهداف قبل مواجهة الأخير لمضيفه إلتشي الأحد.

وخاض برشلونة المباراة في غياب أبرز ركائزه الاساسية الهولندي فرينكي دي يونغ (الإيقاف)، الإنجليزي ماركوس راشفورد (المرض) وغافي وبيدري (الإصابة)، فيما استعاد خدمات حارس مرماه جوان غارسيا الذي لعب أساسيا، والبرازيلي رافينيا الذي دخل في الدقيقة 81 مكان داني أولمو، بعد تعافيهما من الإصابة.

وضغط برشلونة بقوة منذ البداية وافتتح التسجيل عبر قائده ليفاندوفسكي بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة (5) رافعا رصيده إلى ثمانية أهداف في الدوري هذا الموسم.

ورد الضيوف عندما توغل نيكو وليامز داخل المنطقة وسدد كرة في الزاوية اليسرى البعيدة مرت بجوار القائم (12).

وكاد فيرمين يفعلها من انفراد داخل المنطقة لكن كرته ارتدت من أوناي سيمون وتهيأت امام أولمو خارجها فسددها بجوار القائم الأيمن (20).

وكان أوناي غوميز قاب قوسين أو أدنى من إدراك التعادل برأسية من مسافة قريبة فوق العارضة (39)، وتسديدة للاعب نفسه فوق الخشبات الثلاث (39).

واقترب نيكو وليامز من التعادل بتسديدة من مسافة قريبة إثر تمريرة من يوري برشيش مرت بجوار القائم الأيمن (41).

وعزز توريس تقدم برشلونة عندما تلقى كرة طويلة خلف الدفاع من جمال فانطلق منفردا وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها زاحفة بيسراه داخل المرمى (45+3).

وأمَّن فيرمين فوز أصحاب الارض بتسجيله الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني إثر تلقيه كرة داخل المنطقة من إريك غارسيا فسددها قوية بيمناه على يسار سيمون (48).

وتلقى أتلتيك بيلباو ضربة موجعة بطرد لاعبه أويهان سانسيت إثر تدخل قوي على فيرمين (54).

وأنقذ الحارس غارسيا مرماه من هدف محقق بإبعاده رأسية لداني فيفيان من مسافة قريبة إلى ركنية (80).

وكاد رافينيا يفعلها بعد ثوان من دخوله عندما سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن (83)، وأخرى لجمال من داخل المنطقة أبعدها الحارس سيمون إلى ركنية (85).

وختم توريس المهرجان بهدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه بتمريرة من جمال أيضا كانت خلف الدفاع فكسر مصيدة التسلل وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها داخل المرمى (90+1).

وانتزع سيلتا فيغو فوزا ثمينا من مضيفه ألافيس بهدف وحيد سجله قائده ياغو أسباس (55 من ركلة جزاء).

وصعد سيلتا فيغو إلى المركز العاشر برصيد 16 نقطة مقابل 15 لألافيس الذي تراجع إلى المركز الثاني عشر.