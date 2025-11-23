بيريز رئيس ريال مدريد يهاجم الليغا و"يويفا" وبرشلونة... ماذا قال؟

بشأن خلاف النادي مع "يويفا" بسبب دوري السوبر الأوروبي، أوضح بيريز: "ليس الأمر أننا نعارض كل شيء، بل نعارض ما هو غير قانوني أو غير أخلاقي، ليس من الطبيعي ولا القانوني منع الأندية من تنظيم بطولاتها الخاصة".

شنّ رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، اليوم الأحد، هجوما غير مسبوق على خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ونادي برشلونة بشأن قضية نيغريرا، ونظام التحكيم.

وفي خطابه الذي استمر ساعة و18 دقيقة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لأعضاء النادي، تطرق بيريز للعديد من الموضوعات والتي نالت تصفيقا حارا من الأعضاء.

وقال رئيس ريال مدريد: "لقد فزنا بـ30 لقبا في خمسة عشر موسما، لكننا نعلم بالفعل مستوى التوقعات في ريال مدريد. في الموسم الماضي، تنافسنا حتى النهاية، لكن علينا أن نتذكر أنه كان موسما صعبا للغاية".

وتابع: "الإصابات حرمتنا من مشاركة كارفاخال أو ميليتاو، طوال الموسم تقريبا، أو سيبايوس أو كامافينجا أو ميندي، الذين فقدناهم لجزء كبير من الموسم، لقد لعبنا أكثر من 80 مباراة، وهذا إنجاز كبير في ظل جدول مبارياتٍ مزدحم بشكل متزايد".

وبشأن خلاف النادي مع "يويفا" بسبب دوري السوبر الأوروبي، أوضح بيريز: "ليس الأمر أننا نعارض كل شيء، بل نعارض ما هو غير قانوني أو غير أخلاقي، ليس من الطبيعي ولا القانوني منع الأندية من تنظيم بطولاتها الخاصة، ليس من الطبيعي أن يحاول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض مصيرنا وإجبارنا على المشاركة في بطولات تضر بالجماهير".

واستطرد: "لا أحد يستطيع معاقبتنا؛ فالأندية حرة، كما نص الحكم الأخير (من المحكمة الإقليمية)، لدينا الحقان: الحق في الحصول على تعويضات عن أضرار تصل إلى مليارات اليوروهات، والحق في إدارة بطولتنا الخاصة، وأؤكد لكم أننا سنمارس كليهما".

ووجه رئيس ريال مدريد، انتقاده لخافيير تيباس، قائلا: "ليس من الطبيعي أن يريد رئيس رابطة الدوري الإسباني فرض مباراة علينا في ميامي، وهو أمر لا يراه حتى قائد برشلونة، فرانك دي يونغ، طبيعيا".

وأوضح: "من غير المنطقي أن تدعم رابطة الدوري الإسباني فريقين، برشلونة وفياريال، بحوافز مالية إضافية للعب في ميامي، ثم علينا أن نستمع إلى تيباس وهو يقارن المباراة بتنظيم مباراة لكرة القدم الأمريكية في سانتياغو برنابيو".

وحول التحكيم الإسباني وقضية خوسيه نيغريرا، نائب رئس لجنة الحكام السابق، قال بيريز: "مستوى التحكيم الإسباني غير مقبول أيضا، فمن العار ألا يختار الفيفا أيا من الحكام الإسبانيين الـ35 لإدارة مباريات كأس العالم الأخيرة للأندية".

وتابع: "بالطبع من غير المقبول أيضا أن يدفع برشلونة، لأي سبب كان، أكثر من 8 ملايين يورو لنائب رئيس رابطة الحكام لمدة 17 عاما على الأقل، لقد شغل مناصب مهمة، وهذه الفترة تتزامن، بالمناسبة، مع أفضل نتائج برشلونة في بلدنا".

وأضاف: "ليس من الطبيعي أن يبقى معظم الحكام المعنيين بقضية نيغريرا، في مناصبهم، هذا وضع يمنعهم من التصرف بحيادية".

وتساءل بيريز: "كيف يعقل أنه قبل نهائي كأس الملك، هدد حكم المباراة وحكم الفيديو المساعد (دي بورغوس بينغويتشيا وبابلو غونزاليس فويرتيس) باتخاذ إجراءات ضد نادينا قبل نهائي كأس الملك! كان ينبغي إقالته من منصبه، ومع ذلك لم يتخذ أي إجراء".