ميسي يقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي الدوري الأميركي

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة ليقود فريق إنتر ميامي للفوز على مضيفه سينسيناتي برباعية نظيفة الإثنين، على ملعب "تي كيو إل" في ربع نهائي الدوري الأميركي.

قدم الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، البالغ من العمر 38 عاما، واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم في حضور أكثر من 26 ألف متفرج جاءوا لمؤازرة فريقهم، لكن ميسي أحبط آمالهم ليطيح بأصحاب الأرض خارج البطولة.

افتتح ميسي التسجيل بعد مرور 19 دقيقة برأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه عرضية من مواطنه ماتيو سيلفيتي، الذي شارك أساسيا بدلا من الأوروغواياني المخضرم لويس سواريز.

وأهدر سينسيناتي فرصة التعادل عبر الفنزويلي إندر إتشينيكي الذي سدد خارج المرمى في الدقيقة 22، قبل أن يواصل ميامي سيطرته، وكاد ميسي يضاعف النتيجة، لكن تسديدته جانبت القائم في الدقيقة 27.

وسجل ماتيو سيلفيتي هدف إنتر ميامي الثاني في الدقيقة 57، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من ميسي، قبل أن يضيف تاديو أليندي الهدف الثالث من تمريرة ساحرة لميسي في الدقيقة 62.

وعاد أسطورة برشلونة الإسباني السابق ليصنع الهدف الرابع بتمريرة بينية من خلف المدافعين، لينطلق تاديو أليندي صوب منطقة الجزاء قبل أن يضع الكرة في الشباك في الدقيقة 74.

ووصل ميسي برصيده التاريخي إلى 1300 مساهمة تهديفية في مسيرته الكروية، بينها 404 تمريرات حاسمة، و896 هدفا، عبر مشواره مع فرق برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، وذلك على مدار 1135 مباراة.

بهذه النتيجة تأهل إنتر ميامي لأول مرة إلى نصف نهائي البطولة لمنطقة الغرب، ويضرب موعدا الأحد المقبل، مع نيويورك سيتي، الذي تغلب على فيلادلفيا يونيون بهدف دون رد، في نفس الدور.