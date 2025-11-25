أبطال أوروبا: كاين في أوج تألقه قبيل منازلة آرسنال

واجه اللاعب هاري كاين، آرسنال، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2023-2024، وسجل هدفا من ركلة جزاء مساهما في فوز بايرن في مجموع المباراتين.

يعود مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، الإنجليزي هاري كاين، غدا الأربعاء إلى شمال لندن لمواجهة غريمه القديم آرسنال في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهو في أفضل فترات مسيرته، بعدما تراجع إلى مركز أعمق في الملعب.

وفي حين أن كاين يُعد هدافا بالفطرة، إلا أن قائد منتخب "الأسود الثلاثة" أصبح لاعبا أكثر تكاملا في بايرن، مؤديا أدوارا أكثر دفاعية وابداعية.

ويُعتبر أداء اللاعب البالغ من العمر 32 عاما سببا رئيسيا في البداية اللافتة لبايرن هذا الموسم، حيث يتصدر العملاق البافاري ترتيب البوندسليغا ودوري أبطال أوروبا حتى اللحظة.

حقق بطل ألمانيا 17 انتصارا مقابل تعادل واحد في 18 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم، مع مشاركة كاين في جميعها.

وقد يكون كاين، الذي سجل 15 هدفا في 21 مباراة أمام آرسنال، المفتاح لاختراق دفاع "المدفعجية" الصلب.

يتسلح فريق المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، بكونه الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وفي الدوري الإنجليزي، لم تهتز شباك النادي اللندني سوى ست مرات، وهو أفضل سجل دفاعي في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

في المقابل، يواصل كاين تقديم أرقام مذهلة هذا الموسم، إذ سجل 24 هدفا في 18 مباراة مع بايرن، إضافة إلى خمسة أهداف في خمس مباريات مع منتخب بلاده. لكن الغزارة التهديفية لا تشرح سوى جزء من قصة كاين هذا الموسم.

بات كاين يُظهر أنه دائم الاستعداد للتراجع إلى الخلف، وغالبا ما استخدم مدرب بايرن البلجيكي فنسان كومباني مهاجم توتنهام السابق، كصانع لعب، متمركزا خلف السنغالي نيكولاس جاكسون أو سيرج غنابري.

سواء كان ذلك عن قصد أو بدافع الضرورة، لا سيما في ظل غياب جمال موسيالا بسبب كسر في الكاحل منذ كأس العالم للأندية، فإن هذه الخطوة لم تطلق فقط العنان لكاين، بل إن قائد المنتخب الإنجليزي يستمتع بالأمر.

قال كاين بعدما قلب فريقه تأخره ليحقق فوزا كبيرا على فرايبورغ 6-2 السبت: "أعلم أنني لست مجرد هداف، يمكنني التأثير في الفريق من خلال التمريرات، والمواجهات الفردية، وتخفيف الضغط عن الفريق".

وأضاف أن "هذا أكثر وقت استمتعت فيه بكرة القدم لأنني أصبحت أكثر مشاركة. أحب الطريقة التي نلعب بها، أسلوب هجومي للغاية، بلا خوف".

ونوه كاين أنه "من الطبيعي أن يتم الحكم عليّ من خلال الأهداف، لكنني أعتقد، خصوصا هذا الموسم، أن الناس سيقدّرون بعض الأمور الأخرى التي أقوم بها أيضا".

وسيكون على كاين أن يتحمل حملا هجوميا أكبر في ظل غياب زميله الكولومبي لويس دياس، الذي أحرز هدفي بايرن في الفوز اللافت على باريس سان جيرمان حامل اللقب 2-1، بعد إيقافه ثلاث مباريات في المسابقة القارية إثر طرده بسبب تدخل عنيف على المغربي أشرف حكيمي.

"أرض مألوفة للغاية"

انتقل كاين إلى بايرن عام 2023 بعدما تدرج في صفوف توتنهام إثر استبعاده من قبل الغريم اللندني آرسنال عندما كان صغيرا.

وقال "كنت هناك لمدة عامين ثم تم الاستغناء عني"، لكنه رفض اعتبار ذلك دافعا له.

وأضاف أن "كل هذا جزء من رحلة كرة القدم. كان ذلك قبل 20 عاما، منذ وقت طويل. لقد قطعنا شوطا كبيرا مذاك الحين".

واجه كاين، آرسنال، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2023-2024، وسجل هدفا من ركلة جزاء مساهما في فوز بايرن في مجموع المباراتين.

ونوه "إنها أرض مألوفة جدا بالنسبة لي. بعد أن لعبت لتوتنهام لفترة طويلة، فهذا يضيف شيئا إضافيا للمباراة".

ويعيش بايرن فترة رائعة، لكنه يبقى هشا في تلقي الكرات الثابتة، وهي إحدى أبرز نقاط قوة آرسنال.

استقبل بايرن أربعة أهداف في آخر مباراتين، جميعها جاءت من كرات ثابتة. أما آرسنال فسجل 24 هدفا في الدوري الممتاز هذا الموسم، منها عشرة أهداف من كرات ثابتة.

اعترف كومباني بأن فريقه يعاني من "مشكلة" في التعامل مع الكرات الثابتة، قائلا: "لا يمكن إخفاء ذلك، الجميع شاهد الأمر. خبراء آرسنال سيرونه أيضا".

وأوضح أنه "علينا أن نظهر الشخصية والقوة وأن ندافع أمام هذه المواقف. لكنني واثق بفريقي".