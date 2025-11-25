الدوري الإنجليزي: إيفرتون المنقوص يهزم يونايتد في ملعبه للمرة الأولى منذ 2013

هزم إيفرتون فريق مانشستر يونايتد بالنتيجة 1-0 في ملعب "أولد ترافورد" لأول مرة منذ 2013، ، مساء أمس، في ختام منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

حقق إيفرتون المنقوص عدديا انتصاره الأول منذ كانون الأول/ ديسمبر 2013 على مانشستر يونايتد في ملعبه "أولد ترافورد" بفوزه عليه بنتيجة 1-0، مساء أمس الإثنين، في ختام منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ودخل يونايتد المباراة على ملعبه "أولد ترافورد" بعد سلسلة من خمس مباريات من دون هزيمة (3 انتصارات مقابل تعادلين)، ليتعرض لخسارته الرابعة هذا الموسم ويتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهدف عن إيفرتون الذي حقق فوزه الخامس.

وشهدت المباراة حادثة غريبة بعدما رفع الحكم البطاقة الحمراء بعد 13 دقيقة من صافرة البداية، للاعب وسط الفريق الزائر السنغالي إدريسا غي بعدما صفع زميله ميكايل كين إثر خلاف بينهما.

وبات غي هو أول لاعب في "بريميرليغ" يُطرد بسبب شجاره مع زميله منذ عام 2008 حين تم طرد ريكاردو فولر لاعب ستوك سيتي، لصفعه زميله آندي غريفين خلال مباراة أمام وست هام يونايتد.

وكان إيفرتون تلقى ضربة موجعة في الدقيقة العاشرة عندما أصيب قائده الإيرلندي شيموس كولمان واضطر لمغادرة الملعب ليحل مواطنه جايك أوبراين بدلا منه.

وعلى الرغم من النقص العددي في صفوفه سجل إيفرتون هدف السبق والوحيد في المباراة عبر كيرنان ديوسبري - هول الذي راوغ البرتغالي برونو فرنانديش والفرنسي ليني يورو وسدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية (29).

ودفع لاعبو يونايتد لإدراك التعادل على الأقل، إلّا أن الحارس الدولي جوردان بيكفورد حال دون عودة "الشياطين الحمر" في النتيجة، رغم ندرة الفرص أبرزها رأس قوية من الهولندي جوشوا زيركسي قبل أكثر من عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وفي الذكرى الأولى لباكورة مبارياته مع يونايتد لم يخلق فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم الكثير من الفرص رغم استحواذه على الكرة.