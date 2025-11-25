كأس العرب: فلسطين والكويت وسورية تتأهل إلى النهائيات

بهذا التأهل، ضمِن "الفدائي" تواجده في المجموعة الأولى التي تضمه إلى تونس وسورية التي فازت على جنوب السودان بهدفين نظيفين سجلهما محمد الحلاق (52) ومحمود المواس (59).

بلغت منتخبات فلسطين والكويت وسورية نهائيات كأس العرب 2025 بكرة القدم، بعد فوزها على موريتانيا وليبيا وجنوب السودان تواليا، الثلاثاء في الملحق المؤهل في قطر.

على استاد ثاني بن جاسم، تخطى المنتخب الفلسطيني نظيره الليبي بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما سلبيا في الوقت الأصلي.

سجل اللاعبون عدي الدباغ، حامد حمدان، محمد صالح وعميد محاجنة لفلسطين، بينما سجل للمنتخب الليبي عبد العزيز علي، حسين طقطق وإسماعيل شرادي.

وقبل انتهاء المباراة والاحتكام لركلات الترجيح، أشرك المدرب السنغالي للمنتخب الليبي أليو سيسيه الحارس المخضرم مراد الوحيشي الذي تصدى لركلة ميلاد تيراميني، فيما تألق الحارس الفلسطيني رامي حمادة بتصديه لتسديدتي علي يوسف ومروان الهبيشي.

وبهذا التأهل، ضمِن "الفدائي" تواجده في المجموعة الأولى التي تضمه إلى تونس وسورية التي فازت على جنوب السودان بهدفين نظيفين سجلهما محمد الحلاق (52) ومحمود المواس (59).

وعلى استاد جاسم بن حمد بنادي السد، فازت الكويت على موريتانيا بهدفين سجلهما محمد دحام بكرة رأسية (7)، ونوح محمد (23 خطأ في مرمى فريقه).

وستلعب الكويت التي لم تشارك في النسخة الماضية، في المجموعة الثالثة التي تضم مصر والأردن والإمارات.

وفرضت الكويت بداية قوية عبر هجوم ضاغط، فيما لم يكن المنتخب الموريتاني قادرا على الوصول إلى شباك الحارس الكويتي خالد الرشيدي إلا في مرات معدودة، أخطرها الانفراد الصريح الذي أهدره المهاجم مامادو سي بعد تصد مميز للحارس الرشيدي.

وفي الشوط الثاني، كاد الأزرق يعزز تقدمه عن طريق يوسف ناصر ومحمد دحام، إلا ان التسرع في استغلال الفرص وتألق حارس موريتانيا أبو بكر ديوب حالا دون ذلك.

وتُحسم الثلاثاء والأربعاء هوية المنتخبات السبعة المتأهلة عبر التصفيات إلى البطولة التي تستضيفها قطر للمرة الثانية تواليا بين 1 و18 كانون الأول/ديسمبر.

وتستضيف الدولة الخليجية التي احتضنت المونديال الأخير عام 2022، سبع مباريات للمنتخبات الـ14 الأدنى تصنيفا، على مدى يومين، وينضم الفائزون إلى تسعة منتخبات تأهلت تلقائيا.

وكانت قطر استضافت نسخة 2021 كبروفة لأول مونديال يقام في الشرق الأوسط، وأحرز لقبها منتخب الجزائر الرديف على حساب تونس 2-0 بعد التمديد.

ويلعب الفائز من مواجهتي عمان مع الصومال، وجزر القمر مع اليمن في المجموعة الثانية مع المغرب والسعودية.

كما ينضم الفائز من مباراتي البحرين مع جيبوتي، والسودان مع لبنان إلى المجموعة الرابعة إلى جاني الجزائر مع العراق.