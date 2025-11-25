مونديال 2026: كيف ستتم القرعة وماذا نعرف عن المستويات الأربعة؟

ستبدأ مراسم القرعة بسحب المنتخبات من الوعاء الأول إلى المجموعات من الأولى إلى الثانية عشر، ومن ثم يُستكمل سحب المنتخبات بالترتيب من الأوعية 2 و3 و4.

قبل أقل من 200 يوم على انطلاق منافسات نهائيات كأس العالم 2026، وهي أول نسخة مقامة بمشاركة 48 منتخبا، تم الإعلان عن الإجراءات الخاصة بتحديد المستويات الأربعة للمنتخبات التي ستتنافس في كل من المجموعات الـ12.

وتُقام القرعة في مركز جون كينيدي للفنون يوم الجمعة 5 كانون الأول/ ديسمبر في العاصمة واشنطن.

ووضعت منتخبات الدول المستضيفة، أي كندا والمكسيك والولايات المتحدة، في الوعاء 1 المخصص لمنتخبات المستوى الأول بحسب التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال الصادر بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وستكون المنتخبات الأوروبية الأربعة التي ستتأهل عبر الملحق القاري ضمن الوعاء الرابع (المستوى الرابع)، على غرار المنتخبين اللذين سيتأهلان عبر الملحق العالمي.

وسيضم الوعاء الأول كندا، المكسيك، الولايات المتحدة، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا وألمانيا.

وسيكون المنتخب المغربي في الوعاء الثاني بجانب كرواتيا، كولومبيا، الأوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، وأستراليا، فيما تتواجد منتخبات مصر والجزائر وتونس وقطر والسعودية في الوعاء الثالث بصحبة النرويج، بنما، اسكتلندا، الباراغواي، ساحل العاج، أوزبكستان، وجنوب إفريقيا.

أما ممثل العرب الآخر، أي الأردن المتأهل إلى النهائيات لأول مرة في تاريخه، فسيكون في الوعاء الرابع بجانب الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، المنتخبات الأربعة المتأهلة من الملحق الأوروبي والمنتخبين المتأهلين من الملحق العالمي.

وستوضع المكسيك على رأس المجموعة الأولى، وكندا على رأس الثانية، والولايات المتحدة على رأس الرابعة (الكرة الزرقاء)، كما هو مذكور أصلا في جدول مباريات البطولة الصادر في 4 شباط/فبراير 2024 وفق الاتحاد الدولي.

أما المنتخبات التسعة المتبقية في الوعاء الأول، فسيوضع كل منها على رأس المجموعة التي تُوقعه فيها القرعة.

وحرصا على مبدأ توازن المنافسة، شهدت عملية إعداد جدول المباريات تحديد مسارين لنصف النهائي، وفق "فيفا" الذي أوضح "توخيا للتوازن في توزيع المنتخبات، ستنطوي القرعة على قيود خاصة تنطبق على المنتخبات الأعلى مرتبة في جدول التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال، بحيث سيتم سحب المنتخبين الأفضل تصنيفا إسبانيا (المركز الأول) والأرجنتين (المركز الثاني) بشكل عشوائي ضمن مسارين مختلفين، وسيُعتمد المبدأ ذاته بالنسبة لكل من فرنسا (المركز الثالث) وإنجلترا (المركز الرابع). ومن شأن هذا القيد تجنّب تواجه المنتخبين الأفضل تصنيفا قبل النهائي إن احتلا المركز الأول في مجموعتيهما".

ومن حيث المبدأ، تقوم القاعدة على عدم وجود أكثر من منتخب من نفس الاتحاد القاري في نفس المجموعة، وهو ما ينطبق على كافة الاتحادات القارية، باستثناء الاتحاد الأوروبي الممثل في البطولة بما مجموعه 16 منتخبا.

ويجب أن تضم كل مجموعة منتخبا أوروبيا واحدا على الأقل، واثنين على الأكثر.

وكشف "فيفا" أن التفاصيل النهائية لموعد انطلاق المباريات والملاعب ستُنشر يوم السبت 6 كانون الأول/ديسمبر.