الزمالك يواجه كايزر تشيفز بحثا عن مواصلة الانتصارات في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية

يسعى فريق الزمالك المصري لمواصلة رحلة الانتصارات في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، حين يحل ضيفا على كايزر تشيفز في الجولة الثانية من منافسات البطولة.

وتقام مباريات هذه الجولة على مدار ثلاثة أيام، تبدأ غدا الجمعة بمواجهتي عزام مع الوداد البيضاوي المغربي، وزيسكو يونايتد مع المصري البورسعيدي.

وتقام بعد غد السبت مباراتا كايزر تشيفز مع الزمالك، وأوتوهو مع شباب بلوزداد الجزائري.

وتقام يوم الأحد أربع مباريات، هي نيروبي يونايتد مع مانيما يونيون، وأولمبيك آسفي مع اتحاد الجزائر، وسان بيدرو مع دجوليبا، وبلاك ستارز مع ستلينبوش.

وسوف تخوض 6 فرق عربية مواجهات صعبة، بينها خمسة فرق تلعب خارج أرضهم في تلك الجولة.

وشهدت الجولة الأولى فوز شباب بلوزداد الجزائري على ضيفه بلاك ستارز بهدفين، وبنفس النتيجة فاز مانيما يونيون على عزام، وستلينبوش بملعبه على أوتوهو بهدف، والمصري البورسعيدي على كايزر تشيفز 2 - 1، وحقق أولمبيك فوزا صعبا على مضيفه دجوليبا بهدف نظيف، وفاز الوداد البيضاوي بثلاثية على نيروبي يونايتد، والزمالك على زيسكو بهدف واتحاد الجزائر على سان بيدرو 3 - 2.

ورغم الظروف الصعبة التي تحيط بالزمالك من غيابات وشكاوى وفسخ عقود لعدم الحصول على مستحقات، لكن يسعى أحمد عبدالروؤف المدير الفني لاستمرار انتصارات الفريق رغم أنه في مهمة صعبة أمام كايزر تشيفز بملعب الأخير والذي خسر المواجهة الأولي أمام المصري البورسعيدي.

ويغيب عن الزمالك أحمد ربيع وعبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا للإصابة وأحمد حمدي ومحمد السيد وأحمد ايشو وناصر منسي والمهدي سليمان لأسباب فنية وصلاح مصدق بسبب شكواه للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد النادي لعدم الحصول على المستحقات.

فيما لن تكون مهمة المصري البورسعيدي أسهل من مواطنه الزمالك، حين يحل هو الآخر ضيفا على زيسكو، حيث يسعى هو الآخر للاستمرار في صدارة المجموعة.

ويفقد الفريق البورسعيدي جهود لاعبه صلاح محسن للإيقاف ومصطفى أبو الخير للإصابة في المباراة الأخيرة أمام كايزر تشيفز.

فيما يبحث فريق الوداد البيضاوي المغربي عن استمرار تفوقه حين يحل ضيفا على فريق عزام التنزاني حيث حقق الفوز الأكبر في مواجهة الجولة الأولى على نيروبي يونايتد بثلاثية نظيفة ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية بثلاث نقاط يليما مانيما بنفس النقاط ثم عزام ونيروبي يونايتد بلا نقاط.

ويرغب فريق الوداد البيضاوي في تعويض عدم قدرته على المشاركة في دوري أبطال إفريقيا من خلال حصد لقب الكونفيدرالية في نسختها الحالية والحفاظ على اللقب داخل المغرب حيث توج نهضة بركان بالبطولة في نسختها الماضية.

وتتجه الأنظار نحو الديربي العربي الوحيد بتلك الجولة حين يلتقي أولمبيك آسفي مع اتحاد الجزائر في مواجهة قد تبدو صعبة على الطرفين، في ظل رغبتهما الأكيدة لحصد نقاط المباراة كاملة من أجل صدارة المجموعة الأولى، لا سيما وأن كل فريق لديه ثلاث نقاط من الفوز بمباراة الجولة الأولى.

وسيكون شباب بلوزاد في اختبار صعب أمام أوتوهو لا سيما وأن بلوزداد يرغب في الفوز من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة الثالثة، فيما يرغب أوتوهو في تصحيح أوضاعه بعد خسارته في الجولة الماضية.