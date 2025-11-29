بايرن ميونخ يسقط سانت باولي بهدفين قاتلين في 3 دقائق

واصل بايرن سلسلة انتصاراته في ملعبه "أليانز أرينا" حيث فاز في جميع مبارياته هذا الموسم، حاصدا 21 نقطة في 7 مباريات.

سجل بايرن ميونخ المتصدر هدفين في غضون 3 دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، وحقق فوزا متأخرا على ضيفه سانت باولي 3-1 السبت في المرحلة الثانية عشر من الدوري الألماني.

وتقدم سانت باولي سريعا عبر الفرنسي أندرياس هونتوندجي (6)، وأدرك بايرن التعادل بهدف مدافعه البرتغالي رافايل غيريرو (44)، قبل أن يسجل عملاق بافاريا هدفين في ثلاث دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع عبر الكولومبي لويس دياز (90+3) والبديل السنغالي نيكولاس جاكسون (90+6).

ورفع بايرن رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول وابتعد بفارق 8 نقاط عن ملاحقه لايبزيغ المتعادل سلبا مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الجمعة، و11 نقطة عن باير ليفركوزن الذي يستقبل بوروسيا دورتموند في ختام هذه الأمسية.

ويأتي هذا الفوز، بعد ثلاثة أيام من تلقي بايرن هزيمته الأولى على الإطلاق هذا الموسم في كافة المسابقات بسقوطه في ملعب الإمارات أمام آرسنال الإنجليزي 1-3 في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، بعد سلسلة من 17 فوزا وتعادل.

وأجرى البلجيكي فنسان كومباني مدرب عملاق بافاريا أربعة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي خاضت مباراة لندن، فزج بكل من توم بيشوف وغيريرو ودياز والكوري الجنوبي كيم مين-جاي أساسيين. وأبقى على مقاعد البدلاء الكرواتي يوزيب ستانيسيتش، وسيرج غنابري والفرنسي ميكايل أوليسيه، وأراح مواطن الأخير دايو أوباميكانو.

ولم يكد الحكم يطلق صافرة البداية، حتى فاجأ سانت باولي أصحاب الأرض بهدف من هجمة مرتدة بعد لعبة مشتركة بين القائد الأسترالي جاكسون إيرفاين والبرتغالي ماتياس بيريرا لاجي، لتصل الكرة إلى الفرنسي هونتوندجي الذي قاوم كيم على الجانب الأيسر من منطقة الجزاء وسدد الكرة بيمناه في القائم القريب فشل القائد الحارس مانويل نوير في إبعادها (6).

وأدرك بايرن التعادل قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي بعد تمريرة من دياز المُتمركز على الجانب الأيمن من منطقة الجزاء إلى غيريرو الذي سددها بقدمه اليسرى من مسافة قريبة (44).

وكاد المهاجم الإنجليزي هاري كين أن يخطف هدف التقدم بعدما سيطر على الكرة بصدره وسددها بيمناه، لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر (81).

ومنح دياز التقدم لبايرن بعد تمريرة من يوزوا كيميش داخل منطقة الجزاء تابعها الكولومبي على يمين الحارس البوسني نيكولا فاسيلي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، رافعا رصيده إلى 7 أهداف في الدوري هذا الموسم.

وحسم البديل جاكسون الفوز بتسجيله الثالث بعد ثلاث دقائق بتسديدة من مسافة قريبة.