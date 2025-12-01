المنتخب السعودي يطمح لاستعادة لقب كأس العرب بعد غياب طويل

ستكون مشاركة المنتخب الأخضر في كأس العرب بمثابة استعداد قوي للفريق قبل المشاركة في المونديال القادم، الذي يقام صيف العام المقبل.

سيكون منتخب السعودية في مهمة لإنهاء انتظاره الطويل من أجل نيل لقب بطولة كأس العرب لكرة القدم مرة أخرى، وذلك من خلال النسخة القادمة للبطولة، التي تنطلق في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الإثنين، وتستمر فعالياتها حتى 18 من ذات الشهر.

ويعد هذا هو الظهور الثامن للمنتخب السعودي في كأس العرب، حيث لم يغب المنتخب (الأخضر) عن المسابقة منذ ظهوره الأول عام 1985، بعد غيابه عن النسخ الثلاث الأولى للبطولة أعوام 1963 و1964 و1966.

وفي المشاركات السبع السابقة بكأس العرب، توجت السعودية باللقب عامي 1998 و2002، ونالت الوصافة عام 1992، والمركز الثالث عام 1985 والمركز الرابع عام 2012.

ويأمل منتخب السعودية، الذي أوقعته قرعة الدور الأول في كأس العرب 2025 بالمجموعة الثانية برفقة منتخب المغرب، والفائز من لقاء سلطنة عمان مع الصومال، والفائز من مباراة اليمن وجزر القمر، في تكرار ما قام به في قطر قبل ما يزيد على 27 عاما، عندما توج باللقب لأول مرة في تاريخه آنذاك، عقب تغلبه 3-1 على المنتخب (العنابي) في المباراة النهائية.

ويخوض منتخب السعودية البطولة بمعنويات مرتفعة، عقب تأهله مؤخرا لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، من خلال الملحق الآسيوي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ليضمن مقعدا في المونديال للمرة السابعة.

ويتطلع المنتخب السعودي لمحو الصورة الباهتة، التي بدا عليها خلال النسخة الماضية للبطولة، التي استضافتها قطر عام 2021، وشهدت خروج الفريق مبكرا من مرحلة المجموعات للمسابقة، بعدما حل في المركز الثالث بترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيدة.

وخلال مشواره في نسخة كأس العرب 2021، خسر منتخب السعودية 0-1 أمام الأردن والمغرب، وتعادل 1-1 مع نظيره الفلسطيني، ليودع البطولة سريعا في مفاجأة من العيار الثقيل.

كما لم يظهر منتخب السعودية بالصورة المنتظرة خلال كأس الأمم الآسيوية الأخيرة، التي أقيمت في قطر مطلع العام الماضي، حيث خرج سريعا من دور الـ16، كما عجز عن التتويج بلقب كأس الخليج الأخيرة في الكويت عام 2024، بعدما ودع البطولة من الدور قبل النهائي.

وجاءت تلك النتائج المهتزة في المسابقات المجمعة، بعد مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم الماضية بقطر عام 2022، التي شهدت فوزه التاريخي على منتخب الأرجنتين، الذي شق طريقه نحو التتويج بلقبه العالمي الثالث فيما بعد، لكنه لم يكن كافيا لتجنب الخروج من الدور الأول.

ويأمل منتخب السعودية في تحسين ترتيبه العالمي في التصنيف الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات، عبر بوابة كأس العرب، حيث يتواجد حاليا في المركز الـ60 عالميا والثامن على صعيد المنتخبات الآسيوية في الإصدار الأخير الذي تم نشره في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ويعتبر المنتخب السعودي أحد كبار القوم في القارة الآسيوية وكرة القدم العربية، حيث تأسس الاتحاد المحلي لكرة القدم عام 1956، وانضم للاتحادين الدولي والآسيوي في ذات العام.

ولعب منتخب السعودية مباراته الدولية الأولى في كانون الثاني/ يناير 1957 أمام نظيره اللبناني، حيث تعادل معه 1-1، وحقق انتصاره الأكبر على حساب تيمور الشرقية، عندما تغلب عليها 10-صفر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، فيما كانت الهزيمة 0-13 أمام منتخب الجمهورية العربية المتحدة في أيلول/ سبتمبر 1961، هي الأقسى في تاريخه.

ويتصدر حارس المرمى المعتزل محمد الدعيع قائمة أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية في تاريخ المنتخب السعودي، بعدما شارك في 173 مباراة، في حين يعد النجم السابق ماجد عبد الله هو الهداف التاريخي للفريق برصيد 72 هدفا.

وحقق المنتخب السعودي العديد من الإنجازات والألقاب، فبخلاف فوزه بأمم آسيا 3 مرات، فقد توج أيضا بكأس الخليج 3 مرات، وكأس العرب عامي 1998 و2002، فيما نال فضية كأس القارات عام 1992 والألعاب الآسيوية 1986، والألعاب العربية 1976.

وشارك منتخب السعودية في كأس العالم أعوام 1994، 1998، 2002، 2006، 2018، 2022، بخلاف النسخة المقبلة، حيث لعب 19 مباراة في المونديال، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادلين ونال 13 خسارة، وأحرز لاعبوه 14 هدفا، واستقبلت شباكه 44 هدفا.

ويفتتح منتخب السعودية لقاءاته في دور المجموعات بمواجهة الفائز من منتخب عمان والصومال في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر القادم، قبل أن يلاقي الفائز من لقاء جزر القمر واليمن بعدها بثلاثة أيام، فيما يختتم مباريات بمرحلة المجموعات أمام منتخب المغرب في الثامن من ذات الشهر.