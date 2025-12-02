برشلونة يفتقد دي يونغ وأراوخو في مواجهة أتلتيكو

بفتقد فريق برشلونة اثنين من لاعبيه، فرنكي دي يونغ ورونالد أراوخو، في مباراته مع أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء اليوم.

يغيب لاعب وسط برشلونة الهولندي فرنكي دي يونغ، عن مواجهة فريقه مع أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، بسبب المرض.

وأوضح متصدر ترتيب الليغا في بيان أن الدولي الهولندي يعاني من "حمّى"، فيما كشف مدربه الألماني هانزي فليك، الإثنين، أن قلب الدفاع الأوروغوياني رونالد أراوخو سيغيب عن اللقاء بسبب "مسألة شخصية".

وكان أراوخو قد طُرد خلال خسارة برشلونة أمام تشلسي الإنجليزي 0-3 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأنه طلب الحصول على "استراحة ذهنية".

وقال فليك للصحافيين، الإثنين، "رونالد ليس جاهزا في الوقت الحالي. إنها مسألة خاصة، ولا أريد قول المزيد. أرجو احترام ذلك أيضاً".

وكان كل من دي يونغ وأراوخو قد غاب عن الفوز على ألافيس السبت الماضي، الأول بسبب مشكلة عائلية، والثاني بسبب مغص في المعدة، وفق ما أعلن النادي الكاتالوني حينها.

ويفتقد برشلونة أيضاً خدمات فيرمين لوبيس، إضافة إلى الغائبين منذ فترة طويلة الحارس الألماني مارك - أندريه تير شتيغن ولاعب الوسط غافي.

ويتصدر برشلونة حامل اللقب الترتيب، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع قبل المواجهة المرتقبة بينهما على ملعب كامب نو.