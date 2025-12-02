كأس العرب: إنذار مغربي وفوز ثأري للسعودية ومصر تفلت من الهزيمة

فاز منتخب المغرب على جزر القمر بثلاثية مقابل هدف، وتخطى منتخب السعودية نظيره من سلطنة عمان بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل منتخبا مصر والكويت بهدف لكل منهما.

وجّه المغرب إنذارا لمنافسيه بتغلبه على جزر القمر 3-1 الثلاثاء في الجولة الافتتاحية من كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر، فيما ثأرت السعودية من عُمان بالفوز عليها 1-0 في المجموعة الثانية، وأفلتت مصر من هزيمة أمام الكويت وأنقذت نقطة التعادل 1-1 في الثالثة.

على ملعب خليفة الدولي، قدم المغرب أداء مميزا في الشوط الأول حسمه بثلاثية نظيفة.

وأبدى مدربه طارق السكتيوي رضاه الكبير، معتبرا أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق.

وأضاف "نتائج مواجهات الأمس تؤكد صعوبة المنافسة، فالمباريات لم تعد سهلة ولا يمكن اعتبار أي فريق صغيرا أو كبيرا. للفوز بالنقاط الثلاث يجب أن تكون جاهزا ذهنيا وبدنيا، ولاعبونا دخلوا اللقاء بجدية كبيرة".

وتابع "المهم أن نحقق الفوز في المباراة الأولى، لأن البداية دائما حاسمة، والمشوار لا زال طويلا وصعبا".

واحتاج رجال السكتيوي إلى خمس دقائق لافتتاح التسجيل عبر سفيان بوفتيني، محولا الكرة برأسه بعيدا عن متناول الحارس علي أحمدة إثر ركلة ركنية (5).

وسرعان ما أضاف طارق تيسودالي الثاني من تسديدة قوية إثر ركلة ركنية (10).

ومن هجمة منسقة عزز كريم البركاوي تقدم المغرب بالهدف الثالث من رأسية قوية إثر عرضية متقنة من حمزة الموساوي (45+4).

وبدأ القمريون الشوط الثاني مهاجمين وتمكنوا من تقليص النتيجة عندما تقدم حسين زكواني من الجهة اليمنى وأرسل عرضية قوية حولها محمد بولاكسوت بالخطأ إلى شباك فريقه (56).

وسيطر منتخب جزر القمر في الوقت المتبقي إنما من دون فاعلية، والفرص الأخطر كانت مغربية عبر أمين زحزوح (83) وأنس باش (90).

السعودية تثأر

وضمن المجموعة ذاتها وفي أول مواجهة مع عُمان منذ الخسارة أمامها 1-2 في نصف نهائي كأس الخليج 26 عام 2024، استردت السعودية اعتبارها على ملعب المدينة التعليمية في الريان حيث خسرت في الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال 2022 أمام بولندا 0-2 ثم أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح 2-4 لتودع كأس آسيا 2024 من ثمن النهائي بعدما كانت متقدمة 1-0 حتى الدقيقة التاسعة من الوقت بدلا من ضائع.

ويدين "الأخضر" بفوزه إلى نجمه سالم الدوسري الذي مرر كرتي الهدفين بالطريقة ذاتها لفراس البريكان (55) والبديل صالح الشهري (77)، فيما سجل غانم الحبشي هدف عمان (70).

وجاء الشوط الأول دون المستوى المأمول رغم بعض الفرص من الطرفين، ثم تحسن الأداء في الثاني ومن هجمة منسقة نجح "الأخضر" افي أخذ الأسبقية عندما لعب سالم الدوسري كرة عرضية ارتقى لها البريكان ولعبها برأسه على يسار إبراهيم المخيني (55).

لكن ومن ركلة ركنية، بات المنتخبان على المسافة ذاتها عندما هيأ ثاني الرشيدي الكرة بالرأس لزميله الحبشي الذي حولها رأسية أيضا على يسار نواف العقيدي (70).

وأضاعت السعودية فرصة التقدم مجددا عندما تلقى الدوسري كرة داخل منطقة الجزاء لكن محاولته واصلت طريقها إلى خارج المرمى (75).

وحسمت السعودية النقاط الثلاث عندما لعب الدوسري كرة عرضية أخرى متقنة من الجهة اليسرى، لتجد البديل الشهري الذي سددها داخل المرمى (77).

وفي الوقت بدلا من ضائع، أهدر الأخضر فرصة هدف ثالث حين صد القائم الأيسر تسديدة الدوسري من انفراد.

مصر تفلت من الهزيمة

وعلى استاد لوسيل وفي المجموعة الثالثة، أفلتت مصر من السقوط أمام الكويت وخطفت التعادل 1-1 من ركلة جزاء في الرمق الأخير.

وبعدما أهدر عمرو السولية ركلة جزاء لمصر في الشوط الأول، تقدمت الكويت في الثاني عبر فهد الهاجري (64) ثم انتظر "الفراعنة" حتى الدقيقة 88 لإدراك التعادل عبر محمد مجدي "افشه" من ركلة جزاء طرد على إثرها الحارس سعود الهوشان بالإنذار الثاني.

وبذلك، تجنبت مصر هزيمة أولى أمام الكويت منذ السقوط 1-4 في دور المجموعات لكأس العرب عام 1998 في الدوحة بالذات.

وتضم المجموعة أيضا منتخبي الأردن والإمارات اللذين يلتقيان الاربعاء.

وتشارك مصر بمنتخب رديف تم تكوينه خصيصا لهذه البطولة وبقيادة عضو اللجنة الفنية في الاتحاد المصري حلمي طولان.

وسيطرت مصر على الشوط الأول وخلقت فرصا عدة، خاصة عبر الثلاثي محمد شريف وإسلام عيسى ومصطفى سعد، وأخطرها في الدقيقة 38 حين عرقل إسلام عيسى داخل المنطقة المحرمة ليحتسب الحكم ركلة جزاء، لكن القائد السولية سدد الكرة خارج المرمى.

وتواصل إهدار الفرص في الشوط الثاني، ثم وخلافا للمجريات، تقدمت الكويت في الدقيقة 64 بعد ركلة ركنية أرسلها محمد دحام قابلها الهاجري برأسية قوية سكنت شباك محمد بسام.

وبقيت النتيجة على حالها حتى حصلت مصر على ركلة جزاء ثانية بعد عرقلة البديل مروان حمدي وطرد على إثرها الحارس الهوشان بالإنذار الثاني.

ونجح البديل "افشه" في ترجمتها بنجاح (88) وجنب بلاده السقوط.