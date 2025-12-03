برشلونة يقلب الطاولة على أتلتيكو مدريد ويواصل تصدره للدوري الإسباني

اقتنص فريق برشلونة، حامل اللقب، ثلاث نقاط ثمينة عزّز من خلالها صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه المقنع على ضيفه أتلتيكو مدريد 3-1 في مباراة مقدمة من المرحلة التاسعة عشرة، مساء أمس الثلاثاء.

ورغم تقدم أتلتيكو في الدقيقة 19 بهدف أليكس بايينا، إلا أن الفريق الكاتالوني أظهر رد فعل قويًا، حيث عادل البرازيلي رافينيا النتيجة في الدقيقة 26، قبل أن يضيف داني أولمو الهدف الثاني في الدقيقة 65، ويختتم البديل فيران توريس الثلاثية في الوقت بدل الضائع (90+6).

وبهذا الانتصار، عزز برشلونة موقعه في صدارة جدول الترتيب، مؤكداً عزيمته على الحفاظ على لقبه هذا الموسم.

وعزّز برشلونة الذي حقّق فوزه الخامس تواليا في الدوري، موقعه في صدارة الترتيب بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد الذي يحل ضيفا على أتلتيك بلباو في ظل تذبذب كبير في مستواه بعد سقوطه في فخ التعادل في المباريات الثلاث الأخيرة.

في المقابل، تجمّد رصيد أتلتيكو عند 31 نقطة في المركز الرابع بعدما تلقى هزيمته الأولى بعد 13 مباراة، وتحديدا منذ المرحلة الافتتاحية أمام إسبانيول (1-2).

وأجرى المدرب الألماني لبرشلونة، هانزي فليك، تغييرين فقط على تشكيلته الأساسية من خلال الزجّ بالفرنسي جول كونديه في مركز الظهير الأيمن، مقابل عودة بيدري للوسط.

وغاب عن الفريق الكاتالوني لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ بسبب المرض، وقلب الدفاع الأوروغوياني رونالد أراوخو بسبب "مسألة شخصية" وفقا لما كشفه فليك، الإثنين.

أما نظيره الأرجنتيني دييغو سيميوني، فقام بخمسة تغييرات على تشكيلة أتلتيكو، حيث عاد كل من بابلو باريوس، الأوروغوياني خوسيه خيمينيس، الأرجنتينيين جوليانو سيميوني وخوليان ألفاريس، وجوني كاردوسو إلى التشكيلة الأساسية.

"ثلاث نقاط قد تكون حاسمة"-

وقال رافينيا بعد اللقاء "هذه هي الروح التي نحتاج إليها لقلب مباريات كهذه".

وأضاف في حديثه لشبكة موفيستار "نحن نبني الثقة مباراة بعد أخرى، وهذه النقاط الثلاث قد تكون حاسمة في نهاية الموسم، قد تحدد سباق اللقب".

وتعرّض كاردوسو لإصابة في الرأس في مستهل اللقاء (3) بعد اصطدام، ليضطر مدربه لاستبداله بكوكي بعد عشر دقائق.

لكن ذلك لم يؤثر على اندفاعة أتلتيكو، إذ تمكن الضيوف من افتتاح التسجيل، مستغلين تقدم خط برشلونة الدفاعي لكسر مصيدة التسلل بعد ان مرر ناهويل مولينا تمريرة طويلة مذهلة لبايينا الذي وجد نفسه على انفراد بالحارس جوان غارسيا، قبل أن يضع كرته فوق الأخير (19).

ورد أصحاب الأرض لم يستغرق سوى سبع دقائق عن طريق رافينيا، بعد أن مرّر له بيدري كرة رائعة وضعته على انفراد بالحارس السلوفيني يان أوبلاك، فنجح البرازيلي في مراوغته قبل أن يودع الكرة في الشباك الخالية (26).

وكاد بايينا يسجّل هدفه الشخصي الثاني ويعيد التقدم لفريقه، عندما مرّر له مولينا كرة رائعة أخرى، وبعد محاولة من كوبارسي لإبعادها برأسه، ظلت الفرصة سانحة أمامه لكن غارسيا كان حاضرا لإبعاد الخطورة (34).

وحصل الـ"بلاوغرانا" على فرصة ذهبية عندما تعرّض أولمو للعرقلة داخل منطقة الجزاء من باريوس، لكنّ البولندي روبرت ليفاندوفسكي نفذ ركلة الجزاء عالية فوق المرمى (36).

وكاد البولندي يعوّض خطأه سريعا عندما طار لمتابعة كرة لامين جمال العرضية، برأسية قوية تصدى لها أوبلاك ببراعة (38).

وجاءت انطلاقة الشوط الثاني بوتيرة سريعة، فنال رافينيا فرصة للتقدم لكن تسديدته من زاوية مناسبة مرّت بعيدة عن المرمى (53).

في المقابل، لم تكن اللمسة الأخيرة أفضل حالا عند أتلتيكو الذي انطلق في هجمة مرتدة، قبل أن يسدد ألفاريس كرة ضعيفة بمواجهة المرمى (55).

وبعد خطأ في تشتيت الكرة من أتلتيكو، تمكن أولمو وليفاندوفسكي من تبادل تمريرات ثنائية رائعة، قبل أن يمرر الأخير كرة دقيقة بين المدافعين إلى أولمو الذي سدد بهدوء في الزاوية البعيدة (65).

إلا أن هدف أولمو عرّضه لإصابة، حيث اضطر فليك لاستبداله بالمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد بعد لحظات.

هدأت وتيرة اللعب بشدّة بعد هدف التقدم، في ظل سيطرة تامة لبرشلونة على الاستحواذ، لكن من هجمة مرتدة كاد أتلتيكو يقتنص التعادل عبر الأرجنتيني تياغو ألميدا المنطلق خلف الدفاع الذي حاول التلاعب بمدافعي برشلونة وحارسه غارسيا، لكن ضاقت المساحات عليه فسدد الكرة بعيدة (80).

وفي حين تسنت بعض الفرص لأتلتيكو للخروج بتعادل ثمين، حسم البديل توريس النتيجة بهدف ثالث في اللحظات الأخيرة (90+6).