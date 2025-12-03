كأس العرب: العراق والأردن يتصدران مجموعتيهما والجزائر تصمد أمام السودان

على ملعب 974، سجل هدفي العراق، حامل الرقم القياسي بأربعة ألقاب عربية آخرها في 1988، إبراهيم لطف الله (10 خطأ في مرماه) ومهند علي (25) سيد هاشم عيسى (79) هدف البحرين التي أكملت اللقاء في لحظاته الأخيرة بعشرة لاعبين.

تصدّر المنتخبان العراقي والأردني مجموعتيهما في كأس العرب لكرة القدم، بعد فوزهما على نظيرهما البحريني والإماراتي بنتيجة واحدة 2-1 في الدوحة، في حين فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة الجزائر حاملة اللقب والسودان الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

على ملعب 974، سجل هدفي العراق، حامل الرقم القياسي بأربعة ألقاب عربية آخرها في 1988، إبراهيم لطف الله (10 خطأ في مرماه) ومهند علي (25) سيد هاشم عيسى (79) هدف البحرين التي أكملت اللقاء في لحظاته الأخيرة بعشرة لاعبين، بعد طرد إبراهيم الختال (90+3).

ولم يتأخر المنتخب العراقي بافتتاح التسجيل، حين فقد الحارس البحريني إبراهيم لطف الله توازنه، بعد تصديه لرأسية أيمن حسين، فلعب الكرة بقدمه ووضعها بالخطأ في مرماه (10).

ولم يكمل لطف الله المباراة بسبب إصابة، ما أجبر المنتخب البحريني إلى استبداله بعمر سالم (18).

من مباراة السودان والجزائر (Getty Images)

ولعب سجاد جاسم كرة قوية من خارج المنطقة، وصلت إلى مهند علي غير المراقب، الذي حضّرها لنفسه وسددها، مسجلا الثاني للعراق (25).

وتصدى سالم لتسديدة حسن عبد الكريم من خارج منطقة الجزاء (37)، ثم أنقذ زميله المدافع أمين بنعدي فريقه من الثالث، بعد تسديدة من مهند علي (41).

وحاول محمد مرهون تقليص الفارق بتسديدة إلى جوار القائم الأيمن (42) ثم عبر مهدي حميدان من داخل المنطقة قريبة من القائم الأيسر (47)، قبل أن يرد المنتخب العراقي عبر تسديدة مهند علي ردّها الحارس على دفعتين (55).

بعيد تسجيل المنتخب العراقي هدفه بمرمى البحرين (Getty Images)

وقلّص البديل سيد هاشم عيسى النتيجة، بعد انطلاقة من الظهير الأيسر عبدالله الخلاصي، وتمريره كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وضعها عيسى في الشباك (79).

وكاد مهدي عبد الجبار يدرك التعادل بتسديدة من داخل المنطقة ارتدت من الدفاع إلى ركنية (85)، قبل طرد الختال ببطاقة حمراء مباشرة.

أول فوز في مسابقة رسمية للأردن على الإمارات

وعلى ملعب البيت، استغل الأردن النقص العددي في صفوف الإمارات، بعد طرد خالد الظنحاني ببطاقة حمراء مباشرة (18)، وسجل هدفي الفوز عبر علي علوان (20 من ركلة جزاء) ويزن النعيمات (63) مقابل هدف لبرونو أوليفيرا (47).

وهذا أول فوز في مسابقة رسمية للأردن على الإمارات في سادس لقاء بينهما، والأول منذ 1998، بعد فوز "الأبيض" مرتين، وتعادلهما في ثلاث مباريات.

ولم تكن البداية جيدة للإمارات بعد طرد الظنحاني، إثر عرقلته النعيمات داخل منطقة الجزاء نفذها علوان على يمين الحارس حمد المقبالي (20).

وارتكب المقبالي خطأ في منطقة الجزاء على النعيمات، احتسب على إثره الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر"، لكن الحارس تصدى لتسديدة علوان هذه المرة (36).

وعادل المنتخب الأردني سريعا في الشوط الثاني بتسديدة رائعة من أوليفيرا بعد عرضية لوان بيريرا (47)، ثم كاد يسجل بنفسه الثاني لكن الحارس يزيد أبو ليلى أبعد تسديدته (50).

وأضاف النعيمات الثاني إثر هجمة مرتدة قادها نزار رشدان وحاول كوامي كواديو إبعادها، لكنها وصلت إلى النعيمات الذي وضعها في المرمى بعد خروج الحارس منه (63).

وقال لاعب الإمارات كايو لوكاس "من الصعب أن تلعب بعشرة لاعبين ضد 11 لاعبا لمدة 70 دقيقة، ورغم ذلك حاولنا وسجلنا التعادل وللأسف استقبل مرمانا الهدف الثاني".

وهنّأ يحيى الغساني المنتخب الأردني، مضيفا "الطرد أربك حساباتنا ولكن هذا ليس عذرا وعلينا بذل مجهود أكثر، الأمور لم تعد سهلة ونأمل التعويض في المباراة المقبلة".

بدوره، قال الحارس الأردني أبو ليلى "وعدنا ووفينا، والآن نطوي الصفحة ونعد (الجمهور) بالثلاث نقاط في المباراة المقبلة".

صمود جزائري

وعلى ملعب أحمد بن علي أمام زهاء 35 ألف متفرج، تعادل المنتخبان الجزائري والسوداني للمرة السادسة في 12 مباراة، مقابل أربعة انتصارات للجزائر واثنين للسودان.

وقدم الفريقان مستوى لا يعكس إمكاناتهما، ولا سيما الجزائري الساعي للاحتفاظ باللقب الذي أحرزه عام 2021 بتشكيلة رديفة.

سودانيان يشاهدان مباراة فريقهما (Getty Images)

وبرغم سيطرة رجال مجيد بوقرة النسبية على المجريات إلا أن الفرص كانت ضئيلة، مقابل اعتماد السودانيين على المرتدات، قبل أن ينقلب الحال رأسا على عقب في الشوط الثاني إثر لعب السوداني بتفوق عددي، بسبب طرد آدم وناس، قبل نهاية الشوط الأول.

وكان عادل بولبينة الأنشط في تشكيلة "الخضر"، حيث اخترق وسدد كرة قوية ارتدت من قدم المدافع مصطفى كرشوم إلى خارج الملعب (25).

جماهير جزائرية (Getty Images)

وجرب بولبينة الوصول إلى الشباك السودانية، إثر تسديدة محكمة أبعدها الحارس منجد النيل ببراعة (43).

وتعرض المنتخب الجزائري لضربة قوية قبل استراحة ما بين الشوطين، إثر طرد المهاجم وناس لنيله الإنذار الثاني في غضون دقائق قليلة، لتدخله المتهور على الجزولي حسين (45+4).

(Getty Images)

تبدلت حسابات المدربين في الشوط الثاني إثر حالة الطرد، فبدأ لاعبو "صقور الجديان" ضاغطين، وسدد محمد عبد الرحمن كرة أبعدها الدفاع الجزائري إلى ركنية (48).

وواصل السودانيون ضغطهم مستغلين التفوق العددي وتراجع الجزائريون إلى منطقتهم، وكانت الفرصة الأخطر لعبد الرؤوف يعقوب، الذي سدد كرة بعيدة مرت بجوار المرمى (70).

وتصدى الحارس الجزائري فريد شعال بقدمه لكرة عرضية، أرسلها يعقوب وأبعدها قبل وصول عبد الرحمن إليها (74).

لاعبو منتخب السودان (Getty Images)

وحاول الجزائريون اقتناص الفوز في الوقت المتبقي من خلال استعادة السيطرة إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.

وقال بوقرة "بعد البطاقة الحمراء انتقلنا إلى طريقة لعب مختلفة، وحاولنا تقليص خطورة أجنحة منتخب السودان"، مضيفا "لقد كان الوضع معقدا، تحدثت للاعبين بين الشوطين عن ضرورة التركيز على الهجمات المرتدة لكن منتخب السودان قوي".