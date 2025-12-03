كأس العرب: قطر تلاقي سورية المنتشية بحثا عن تعويض خسارتها

فيما تدخل سورية المباراة بصفوف مكتملة، تفتقد قطر خدمات عاصم مادبو الذي تعرض للإصابة في مباراة فلسطين.

تبحث قطر، مضيفة كأس العرب لكرة القدم، عن تعويض خسارتها المفاجئة أمام فلسطين، عندما تلاقي سورية المنتشية من فوزها على تونس، الخميس في ثاني جولات المجموعة الأولى.

ويأمل أصحاب الأرض في تدارك وجه شاحب قدموه في مستهل المشوار، بسقوط مفاجئ أمام فلسطين بهدف في الوقت القاتل، لتجنب الدخول في حسابات معقدة قد تقصيهم مبكرا.

وعلى الجهة المقابلة، يدخل "نسور قاسيون" المباراة بمعنويات مرتفعة عقب فوز ثمين جدا على "نسور قرطاج" بذات النتيجة، فاتحين الباب أمام مفاجأة أولى في البطولة.

وقال مدرب قطر، الإسباني جولين لوبيتيغي "كانت الخسارة درسا قاسيا وجب الاستفادة منه. لم نقدّم الصورة المأمولة، لم نكن مركزين ولم نجد النجاعة والتأثير الهجومي الفاعل، رغم السيطرة على الكرة أغلب فترات المباراة".

ورمى المدرب الكرة في مرمى لاعبين استدعاهم عوضا عن مؤثرين أمثال بيدرو ميغيل وخوخي بوعلام وكريم بوضياف "لا شك أنهم لاعبون هامون وساهموا في تحقيق إنجازات للمنتخب آخرها التأهل الى المونديال، لكن اللاعبين الذين تمت دعوتهم يملكون الجودة وكان عليهم أن يبرهنوا ذلك".

ويعول "العنّابي" على قدرات أكرم عفيف في عملية الإنقاذ، رغم عدم ظهور أفضل لاعب في آسيا مرتين بالصورة المنتظرة في ظل نقص في الإسناد. وسيكون البرازيلي الأصل إدميلسون جونيور خيارا مطروحا للبدء أساسيا، بعدما شارك بديلا وساهم في تحسن المردود الفني.

"الواقعية" تقود سورية

ويشهر المنتخب السوري السلاح الأبرز المتمثل بلاعب الوحدة الإماراتي عمر خريبين الذي كان عرّاب الانتصار الأول على تونس بهدف رائع من ركلة حرة.

إلى جانب خريبين، يبرز لاعب الشرطة العراقي محمود المواس الخبير بالكرة القطرية، بعدما قضى سنوات في ناديي أم صلال والسيلية، فيما سيكون للاعب الفيصلي الأردني محمد حلاق دور مرتقب.

وقال مدرب سورية، الإسباني خوسيه لانا "قادتنا الواقعية إلى فوز هام. أغلقنا المناطق الخلفية واعتمدنا على التحولات السريعة. كنا ناجحين جدا في الدفاع وأظهرنا نجاعة كبيرة في النواحي الهجومية من خلال مجموعة من الفرص التي صنعناها".

وعن مواصلة نفس الأسلوب في مباراة قطر، أجاب "ربما. الأهم أن نواصل على ذات المنوال على مستوى الحضور الذهني والتركيز كي نواصل ما بدأناه. لأننا لم نحقق شيئا حتى الآن".

وأضاف "لم يكن اختيار التشكيلة عشوائيا، لأننا لعبنا بهذه العناصر خلال الكثير من المباريات الرسمية والودية للحفاظ على الاستقرار وتشكيل هوية فنية واضحة".