كأس العرب: سورية تقتنص تعادلا متأخرا وتفلت من الخسارة أمام قطر

تقدم منتخب قطر عن طريق اللاعب أحمد علاء الدين في الدقيقة 77، قبل أن يدرك اللاعب عمر خريبين التعادل للمنتخب السوري في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

تعادل المنتخب السوري مع نظيره القطري بهدف لكل منهما، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بكأس العرب لكرة القدم في قطر.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وحصل المنتخب السوري على النقطة الرابعة في مشواره بالبطولة، بعدما فاز على تونس 1-0 في الجولة الأولى، ليحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف خلف المتصدر منتخب فلسطين.

على الجانب الآخر، حصل المنتخب القطري على النقطة الأولى في مشواره بالمجموعة، ليحتل المركز الرابع والأخير بفارق الأهداف فقط خلف تونس في المركز الثالث.

وتقدم منتخب قطر عن طريق اللاعب أحمد علاء الدين في الدقيقة 77، قبل أن يدرك اللاعب عمر خريبين التعادل للمنتخب السوري في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.