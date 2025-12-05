قرعة مونديال 2026: الأردن والجزائر بنفس المجموعة.. المغرب والسعودية بمجموعتي الموت

استضاف مركز كينيدي في واشنطن القرعة، فيما من المقرر أن تنطلق نهائيات البطولة في 11 حزيران/ يونيو ولغاية 19 تموز/ يوليو 2026.

سحبت مساء الجمعة قرعة نهائيات كأس العالم "مونديال 2026" المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا من 11 حزيران/ يونيو حتى 19 تموز/ يوليو 2026.

واستضاف مركز كينيدي في واشنطن القرعة، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو.

وستنطلق البطولة بالمباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا في 11 حزيران/ يونيو على ملعب "أزتيكا"، أما المباراة النهائية فستقام في ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي ثالث أكبر ملعب في البطولة بسعة 82,500 متفرج.

ولا تزال ستة مقاعد في النهائيات معلقة بانتظار مباريات الملحق في آذار/مارس، فيما ستُعلن تفاصيل الملاعب ومواعيد المباريات السبت، بعد يوم من القرعة.

نتائج قرعة كأس العالم:

- المجموعة الأولى: المكسيك، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية

(يضاف إليها الدانمارك أو مقدونيا الشمالية أو التشيك أو إيرلندا بالملحق الأوروبي)

- المجموعة الثانية: كندا، قطر، سويسرا

(يضاف إليها إيطاليا أو إيرلندا الشمالية أو ويلز أو البوسنة والهرسك)

- المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب، هايتي، إسكتلندا.

- المجموعة الرابعة: أميركا، باراغواي، أستراليا

(يضاف إليها تركيا أو رومانيا أو سلوفاكيا أو كوسوفو)

- المجموعة الخامسة: ألمانيا، كوراساو، ساحل العاج، الإكوادور.

- المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، تونس

(يضاف إليها أوكرانيا أو السويد أو بولندا أو ألبانيا)

- المجموعة السابعة: بلجيكا، مصر، إيران، نيوزيلندا.

- المجموعة الثامنة: إسبانيا، الرأس الأخضر، السعودية، أوروغواي.

- المجموعة التاسعة: فرنسا، السنغال، النرويج

(يضاف إليها بوليفيا أو سورينام أو العراق)

- المجموعة العاشرة: الأرجنتين، الجزائر، النمسا، الأردن.

- المجموعة الحادية عشر: البرتغال، أوزبكستان، كولومبيا

(يضاف إليها جامايكا أو الكونغو الديمقراطية أو كالديونيا الجديدة)

- المجموعة الثانية عشر: إنجلترا، كرواتيا، غانا، بنما.