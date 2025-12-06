كأس العرب: الأردن إلى ربع النهائي والجزائر تسحق البحرين

يستعد الأردن، وصيف بطل آسيا، لخوض نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، الصيف المقبل في أميركا الشمالية، وأوقعته قرعة الجمعة في مجموعة تضم بطلة العالم الأرجنتين والجزائر والنمسا.

ضمن الأردن تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب لكرة القدم بفوزه على الكويت 3-1 السبت، محققا انتصاره الثاني تواليا في دور المجموعات.

وبعد فوزهم افتتاحا على الإمارات 2-1، رفع "النشامى" رصيدهم إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثالثة التي تشهد لاحقا مواجهة الإمارات مع مصر التي تعادلت افتتاحا مع الكويت 1-1.

على استاد أحمد بن علي المونديالي، سجل هدفي الأردن مهند أبو طه بتسديدة رائعة من نحو 35 مترا (17) وسعد الروسان (49) وعلي علوان (90+7 من ركلة جزاء)، وللكويت يوسف ناصر (84).

ويستعد الأردن، وصيف بطل آسيا، لخوض نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، الصيف المقبل في أميركا الشمالية، وأوقعته قرعة الجمعة في مجموعة تضم بطلة العالم الأرجنتين والجزائر والنمسا.

وكانت السعودية أول المتأهلين إلى ربع النهائي، بفوزها الجمعة على جزر القمر 3-1 ضمن المجموعة الثانية.

وقال المغرب جمال سلامي مدرب الأردن "فوزنا على الكويت من أفضل المباريات حتى الآن.. حققنا مكاسب كبيرة، رغم أننا تلقينا هدفا، نجحنا بالعودة لتسجيل هدف ثالث.. ومن المكاسب الأخرى إشراك لاعبين جدد سيكون لهم مستقبل كبير في كرة القدم الأردنية".

وحاول الأردن الضغط مبكرا على مرمى الكويت، من خلال محاولات يزن النعيمات الذي سدد كرة ضعيفة بجانب القائم الأيمن (10)، ورأسية نزار الرشدان فوق المرمى (13).

وازعجت اختراقات علوان دفاع "الأزرق"، فتعرض للإعاقة من عذبي شهاب ليحصل على ضربة حرة مباشرة نفذها النعيمات قصيرة إلى مهند ابو طه الذي سدد كرة عابرة للقارات استقرت إلى يمين الحارس سليمان عبد الغفور (17).

وكاد الأردن يضاعف النتيجة بعد فاصل مراوغة من النعيمات داخل منطقة الجزاء، فمرر الكرة أمام المرمى قابلها محمود مرضي وسددها بقوة، لكنها ارتدت من باطن العارضة (19).

لم تظهر خطورة المنتخب الكويتي في أول نصف ساعة من المباراة، بينما تواصلت محاولات الأردن لإضافة الهدف الثاني وكان قريبا من ذلك من رأسية المدافع عبد الله نصيب ابعدها حارس الكويت بقبضتيه (42).

شهدت بداية الشوط الثاني تفوقا واضحا لمنتخب الأردن، فأرسل مرضي كرة عرضية أحدثت دربكة أمام المرمى، ثم وصلت للمدافع المتقدم سعد الروسان الذي أرسلها قوية أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الكويت الهدف الثاني للأردن (49).

وانطلق علون بالكرة ومررها من فوق المدافعين للنعيمات الذي سددها من لمسة واحدة، لكن تألق الحارس الكويتي عبد الغفور في ابعادها لركنية (55).

وقلص المهاجم البديل يوسف ناصر النتيجة من كرة رأسية ارتقى لها فوق المدافعين وأسكنها إلى يسار الحارس يزيد ابو ليلى ليعيد الأمل لمنتخب الكويت (84).

وكاد ناصر يدرك التعادل لولا يقظة أبو ليلى الذي تواجد في المكان المناسب لإبعاد الكرة فوق المرمى (90).

وفي الأنفاس الأخيرة من المباراة، قدم علي علوان فاصل مراوغة واخترق منطقة الجزاء فتعرض للإعاقة من عبد الغفور ليحصل على ركلة جزاء نفذها بنفسه أرضية إلى يمين الحارس هي الثانية له في البطولة (7+90).

الجزائر تحقق فوزا كبيرا على البحرين بخماسية

اكتسح المنتخب الجزائري نظيره البحريني 5-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بكأس العرب.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى أربع نقاط، محققا فوزه الأول في البطولة ومتصدرا للترتيب، وذلك بعد أن كان قد استهل مشواره بتعادل سلبي مع السودان في الجولة الأولى.

على الجانب الآخر، ودع منتخب البحرين المنافسات باحتلاله المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، في المجموعة التي ستشهد مواجهة أخرى في وقت لاحق من اليوم السبت، وتجمع بين العراق (المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط) والسودان (المركز الثالث برصيد نقطة واحدة).

وتقدم المنتخب الجزائري عن طريق رضوان بركان في الدقيقة 24، لكن مهدي عبد الجبار أدرك التعادل للبحرين بعد ثلاث دقائق فقط من هدف التقدم.

ونجح عادل بولبينة في تسجيل الهدف الثاني للجزائر في الدقيقة 30، فيما أضاف زميله ياسين بنزية الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم سجل رضوان بركان الهدف الرابع في الدقيقة 48.

واختتم عادل بولبينة خماسية الجزائر في الدقيقة 80، مانحا فريقه فوزا كبيرا بعد التعادل المخيب في الجولة الأولى.

وحاول المنتخب البحريني مباغتة منافسه منذ البداية، وسجل هدفا في الدقيقة العاشرة عن طريق عبد الله الخلاصي، قبل أن يتم إلغاءه من جانب حكم المباراة بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 24 سجل المنتخب الجزائري هدف التقدم عن طريق رضوان بركان، والذي استقبل عرضية من الجهة اليمنى من زميله يوسف عطال، ليضع الكرة في شباك عمر سالم حارس البحرين.

ولم تمض سوى ثلاث دقائق فقط ليسجل منتخب البحرين هدف التعادل عن طريق مهدي عبد الجبار، حيث انطلق زميله علي مدن من الجهة اليسرى، مراوغا أكثر من لاعب، ليمرر الكرة لعبد الجبار الذي وضعها في شباك الحارس فريد شعال.

وفي الدقيقة 30 تواصلت الإثارة، حيث سجل المنتخب الجزائري الهدف الثاني عن طريق عادل بولبينة، حيث تسلم تمريرة من رضوان بركان صاحب الهدف الأول، لينطلق منفردا بمرمى عمر سالم، ويضع الكرة من فوقه في الشباك ببراعة.

وتواصل ضغط منتخب الجزائر في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ليحصل على ضربة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لينفذها ياسين بنزيا بنجاح في الشباك وينهي فريقه الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومع بداية الشوط الثاني واصل المنتخب الجزائري ضغطه بهدف زيادة رصيده من الأهداف، ونجح في ذلك في الدقيقة 48 عن طريق رضوان بركان.

وجاء هدف الجزائر الرابع بعدما سدد عادل بولبينة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ليوجهها رضوان بركان برأسه في الشباك.

وألغى الحكم هدفا سجله المنتخب الجزائري في الدقيقة 54، حيث وجه سفيان بن دبكة ضربة رأس لتهز شباك البحرين، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي تعرض أحد لاعبي البحرين لخطأ أثناء لعبة الهدف.

وفي الدقيقة 79 سجل المنتخب الجزائري الهدف الخامس عن طريق عادل بولبينة، الذي تلقى تمريرة من المتألق ياسين براهيمي لينطلق ويسدد كرة قوية من يسار مرمى البحرين، ليهز شباك عمر سالم.

وسيطر منتخب الجزائر على الكرة وحرم منافسه البحريني من امتلاكها في فترات عديدة، وتألق نجوم الجزائر بولبينة والبديل براهيمي وغيرهم وقدموا لمحات فنية عالية وسط استسلام تام من المنافس.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني من المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز كبير للمنتخب الجزائري على نظيره البحريني 5-1.