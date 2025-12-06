كأس العرب: العراق يتأهل ومصر تبقى على آمال التأهل

رفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني، مقابل نقطة لمنتخب الإمارات صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف عن الكويت المتذيل.

أبقى منتخب مصر على آماله باقية في التأهل عن مجموعته ببطولة كأس العرب لكرة القدم، بعد تعادل مثير ومتأخر مع نظيره الإماراتي 1-1 ضمن منافسات الجولة الثانية السبت.

وكرر منتخب مصر سيناريو مباراته ضد الكويت في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، بعدما حول تأخره بهدف إلى التعادل بمثله في الدقائق الأخيرة.

وسجل كايو لوكاس هدف التقدم للإمارات من تمريرة نيكولاس خيمينيز، في الدقيقة 60، بينما تعادل مروان حمدي بضربة رأس في الدقيقة 85 من عرضية البديل كريم العراقي.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني، مقابل نقطة لمنتخب الإمارات صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف عن الكويت المتذيل.

وساهمت هذه النتيجة في أن يضمن منتخب الأردن، المتصدر بـ6 نقاط التأهل في المركز الأول.

البداية كانت بطيئة نوعا ما من المنتخب المصري من حيث التحضير وصناعة الفرص التي غابت تماما في الشوط الأول على مرمى حمد المقبالي حارس الإمارات.

وفي المقابل استغل منتخب الإمارات الضغط المتقدم الذي كان يقوم به من أجل إجبار الدفاع على ارتكاب أخطاء ومحاولة استغلالها.

لكن سوء الحظ طارد فريق المدرب أولاريو كوزمين بإصابتين بعد نصف ساعة من الشوط الأول ليستبدل المهاجم لوانزينهو ويشارك كايو لوكاس بدلا منه، كما شارك ماجد راشد على حساب علاء الدين زهير.

وفي الدقيقة 32 جاءت أخطر فرص الشوط الأول للمنتخب الإماراتي بعدما أنقذ محمد بسام حارس مصر انفرادا من جانب لوكاس الذي سدد الكرة، لكن الحارس حولها إلى ركنية.

ومع بداية الشوط الثاني حاول المنتخب المصري تشكيل خطورة أكبر على مرمى الإماراتي بعدما غابت تقريبا طوال الشوط الأول.

ودفع المدرب حلمي طولان بميدو جابر على حساب مصطفى سعد في الدقيقة 52.

وبدأ المنتخب المصري في محاولات من كرات عرضية باتجاه عمق الدفاع الإماراتي لكنها لم تستغل بالشكل الأمثل.

وفي الدقيقة 60 ومن مرتدة إماراتية سريعة بعد ركنية لم تستغل من الجانب المصري، نجح نيكولاس خيمينيز في إرسال عرضية دقيقة أمام المرمى لكايو لوكاس الذي لم يتردد في التسديد بالشباك، معلنا عن تقدم الإمارات بهدف.

وحاول منتخب مصر التعويض، حيث دفع بلاعب الأهلي محمد مجدي "أفشة" على حساب محمد النني، وشارك كريم العراقي بديلا لعمرو السولية.

واستمرت المحاولات مصرية بحثا عن التعديل، بينما تراجع المنتخب الإماراتي سعيا لتأمين التقدم.

وفي الدقيقة 85 أرسل كريم العراقي عرضية متقنة قابلها مهاجم بيراميدز مروان حمدي برأسية في شباك الإمارات معلنا عن التعادل المصري المتأخر.

وفي الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني، كاد المنتخب المصري أن يخطف النقاط كاملة، بعدما تابع البديل ميدو جابر كرة مرتدة من دفاع الإمارات بتسديدة قوية في الشباك، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو تبين وجود تسلل في بداية اللعبة.

وسيحتاج منتخب مصر للفوز على الأردن في الجولة الأخيرة، لضمان التأهل في الوصافة، أو التعادل مع انتظار تعادل الإمارات والكويت أيضا.

أما منتخب الإمارات فيحتاج للفوز على الكويت مع عدم فوز مصر على الأردن، ونفس الشيء بالنسبة للمنتخب الكويتي الذي لا تزال لديه فرصة في التأهل أيضا بنفس السيناريو الإماراتي.

تأهل العراق

تابع العراق بدايته القوية وتغلب على السودان 2-0 رافعا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بفارق نقطتين أمام الجزائر حاملة اللقب التي تغلبت على البحرين 5-1، فيما تجمد رصيد السودان عند نقطة واحدة.

وصمد السودان حتى الدقيقة 80 قبل أن تستقبل شباكه هدفين عبر البديلين مهند علي "ميمي" (82) وأمجد عطوان (84).

وأجرى المدرب الأسترالي للعراق غراهام أرنولد 6 تغييرات على تشكيلته التي تغلبت على البحرين في الجولة الأولى.

وكان السودان البادئ بالتهديد بتسديدة لياسر عوض فوق العارضة (15)، وأخرى للقائد محمد عبد الرحمن بجانب القائم (22)، وثانية للاعب نفسه فوق المرمى (32).

وتحسن العراق في الشوط الثاني وتحرك خط وسطه بشكل أفضل وأهدر حسين علي فرصة ثمينة لعبها من هجمة سريعة مرت من جانب القائم (48).

وزج أرنولد بثلاثة لاعبين دفعة واحدة لتعزيز ضغطه، فدخل مهند علي ومصطفى سعدون وأمجد عطوان بدلا من حسين علي وعمار محسن وشيركو كريم، وكاد الأول يفعلها بكرة ذكية لامست الشباك الجانبية الخارجية (63).

ولعب محمد عبد الرحمن كرة رأسية فوق المرمى (64)، وأنقذ ميثم جبار كرة من أمام عبد الرحمن المنفرد (69).

وأهدر مهند علي انفرادا ولعب الكرة خارج الملعب بعد تمريرة ذكية من حسن عبد الكريم (72).

وانفرد البديل علي جاسم وسدد بين يدي الحارس (74)، قبل أن ينجح مهند علي في افتتاح التسجيل مستغلا كرة مرتدة من أحد المدافعين إثر ركلة حرة لعلي جاسم (82).

وضاعف عطوان النتيجة بعد كرة من علي جاسم سددها زاحفه داخل المرمى (84).

وكاد مهند علي أن يسجل الهدف الثالث قبل النهاية بدقيقتين إلا أنه أطاح بالكرة خارج المرمى.