ليل يفوز على أولمبيك مارسيليا ويشعل صراع الصدارة

جاء هدف المباراة الوحيد لصالح أصحاب الأرض عبر إيثان مبابي، الشقيق الأصغر لكيليان مبابي لاعب ريال مدريد، في الدقيقة العاشرة، مستغلًا خطأ من الأرجنتيني جيرونيمو رولي، حارس مارسيليا.

أشعل فريق ليل صراع المنافسة على صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه أولمبيك مارسيليا بهدفٍ دون ردّ، الجمعة، على ملعب "بيير موروا"، في الجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ليل إلى 29 نقطة، في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن أولمبيك مارسيليا الثالث، والذي يملك الرصيد نفسه، وبفارق نقطتين عن لانس المتصدر، ونقطة واحدة عن باريس سان جيرمان الوصيف.

وشهد اللقاء حضورًا عربيًا لافتًا في صفوف الفريقين، إذ بدأ الرباعي عيسى ماندي ونبيل بن طالب (الجزائر)، وأسامة صحراوي وحمزة إيغامان (المغرب) في التشكيلة الأساسية لفريق ليل.

وفي المقابل، شارك المغربي نايف أكرد مع مارسيليا، قبل أن يتم الدفع بمواطنه بلال نادر كبديل في الدقيقة 80، بدلًا من لاعب إفريقيا الوسطى جيوفري كوندوبيا.