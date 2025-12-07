محمد صلاح يلمّح إلى الرحيل عن ليفربول: "تم التخلي عني"

محمد صلاح يلمّح إلى رحيله عن ليفربول في كانون الثاني/ يناير 2026، معبرًا عن شعوره بـ"الخذلان" بعد جلوسه احتياطيًا لثلاث مباريات، ومعتبرًا أن النادي "تخلى عنه".

فتح النجم المصري محمد صلاح الباب أمام مغادرة نادي ليفربول خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، معبرًا عن إحباطه الشديد من قرار مدرب الفريق أرنه سلوت بإبقائه على مقاعد البدلاء في المباريات الثلاث الأخيرة.

وقال صلاح، في تصريحات صحافية عقب التعادل المثير أمام ليدز يونايتد 3-3 في المرحلة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، إنّه يشعر بأنه "خُذل" من قبل النادي، مضيفًا: "قد تكون مباراة برايتون المقبلة الأخيرة لي مع ليفربول".

وأشار إلى أنه "قدّم الكثير للنادي، خصوصًا الموسم الماضي"، متهماً إدارة الفريق بالتخلي عنه، قائلاً: "أعتقد أن الأمر واضح جدًا أن هناك من أراد أن أتحمل كل اللوم".

ومن المتوقع أن يغادر صلاح إلى معسكر المنتخب المصري استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب، وسط تكهنات متزايدة حول مستقبله مع "الريدز".

وتابع صلاح "تلقيت الكثير من الوعود في الصيف، وحتى الآن أنا على مقاعد البدلاء منذ ثلاث مباريات، لذلك لا يمكنني القول إنهم أوفوا بوعودهم. قلت مرارا من قبل إن علاقتي بالمدرب كانت جيدة، وفجأة لم تعد هناك أي علاقة. لا أعرف لماذا، لكن كما أراه، يبدو أن هناك من لا يريدني في النادي".

وأردف قائلا "هذا النادي، سأظل دائما أدعمه. أطفالي سيدعمونه دائما. أنا أحب النادي كثيرا، وسأظل كذلك. اتصلت بوالدتي أمس، أنتم لا تعرفون إن كنت سأشارك أم لا، لكنني كنت أعرف".

وأوضح "أمس قلت لوالديّ: تعالوا إلى مباراة برايتون. لا أعرف إن كنت سأشارك أم لا، لكنني سأستمتع بها".

وأوضح أنه "في رأسي، سأستمتع بتلك المباراة لأنني لا أعرف ما الذي سيحدث الآن. سأكون في أنفيلد لأودع الجماهير وأذهب إلى كأس إفريقيا. لا أعرف ما الذي سيحدث عندما أكون هناك".

ويعاني صلاح وليفربول خلال الفترة الاخيرة، إذ فاز الفريق مرة واحدة في آخر ست مباريات في مختلف المسابقات، وتراجع إلى المركز الثامن في ترتيب الدوري الممتاز بفارق عشر نقاط عن آرسنال المتصدر.

ويعتبر صلاح ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول برصيد 250 هدفًا في 420 مباراة، وفاز معه بلقب الدوري الإنجليزي مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة منذ انضمامه من روما الايطالي عام 2017.

لكن اللاعب البالغ 33 عامًا ظهر بعيدًا عن مستواه المعتاد خلال معاناة ليفربول هذا الموسم، إذ حقق الفريق فوزين فقط في آخر عشر مباريات بالدوري.

وسجل صلاح خمسة أهداف فقط في 19 مباراة هذا الموسم، لكنه كان أساسيًا حتى الفوز على وست هام يونايتد 2-0 الأسبوع الماضي.

وشارك صلاح كبديل في التعادل أمام سندرلاند 1-1 في أنفيلد الأربعاء الماضي دون تأثير يُذكر.

ودافع سلوت عن قراره إبقاء صلاح على دكة البدلاء أمام ليدز يونايتد قائلاً: "كان الأمر يتعلق أكثر بالتحكم في المباراة (عند التقدم 3-2) ولم نكن بحاجة إلى هدف".

وأضاف "عادة عندما نحتاج إلى هدف، مثل الأسبوع الماضي أمام سندرلاند، أشركت محمد".

لطالما جذب صلاح اهتمام الدوري السعودي، وقد تكون وجهته المحتملة في فترة الانتقالات الشتوية.

وكان صلاح وقّع عقدًا جديدًا لمدة عامين في نيسان/ أبريل الماضي بعد دوره البارز في قيادة ليفربول إلى تحقيق لقبه العشرين في الدوري الإنجليزي.