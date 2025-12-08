سيلتا فيغو يسقط ريال مدريد ويمنح برشلونة أفضلية 4 نقاط

عاد سيلتا فيغو بإنجاز جديد في سجلاته، إذ فاز على ريال للمرة الأولى منذ أيار/مايو 2014، عندما حقق ذلك على أرضه، بينما يعود فوزه الأخير في ملعب سانتياغو برنابيو إلى أيار/مايو 2006.

سجل البديل السويدي ويليوت سويدبيرغ هدفين وقاد فريقه سيلتا فيغو للفوز على مضيفه ريال مدريد 2-0، مانحا أفضلية للغريم اللدود برشلونة المتصدر بفارق 4 نقاط، الأحد في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وسجل سويدبيرغ هدفيه في الدقيقتين 54 و90+3، في مباراة أنهاها أصحاب الارض بتسعة لاعبين بعد طرد المدافع فران غارسيا (64) وألفارو كاريراس (90+5).

واعتقد ريال أنه سيواصل صحوته بعد فوزه على مضيفه أتلتيك بيلباو 3-0 في المرحلة الماضية متسلحا بملعبه "سانتياغو برنابيو"، بعدما كان سقط في فخ التعادل في ثلاث مباريات خاضها جميعها خارج معقله أمام جيرونا 1-1 وإلتشي 2-2 ورايو فايكانو 0-0، إلا أنه خيّب آمال جماهيره ليتجمد رصيد النادي الملكي في المركز الثاني عند 36 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط عن برشلونة حامل اللقب المتصدر.

فوز أوّل منذ 2006

وإلى جانب النقاط الثلاث، عاد سيلتا فيغو بإنجاز جديد في سجلاته، إذ فاز على ريال للمرة الأولى منذ أيار/مايو 2014، عندما حقق ذلك على أرضه، بينما يعود فوزه الأخير في ملعب سانتياغو برنابيو إلى أيار/مايو 2006.

ونجح سيلتا فيغو في إحياء نتائجه بعد بداية صعبة بتحقيقه انتصاره الرابع في مبارياته الست الأخيرة في "الليغا"، ليتقدم للمركز العاشر برصيد 19 نقطة.

واستهل ريال اللقاء ضاغطا، فأنقذ الحارس الروماني أندري رادو رأسية قوية من إيدر ميليتاو، قبل أن يرتد البرازيلي للدفاع عن عرينه بعودة قوية أمام بابلو دوران عند حافة منطقة الجزاء، ما أدى إلى إصابته خلال اللعبة ليغادر الملعب ويحل الالماني أنتونيو روديغر بدلا منه (24).

وتصدى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بنجاح لتسديدة من دوران (41).

وبعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، تصدى رادو لتسديدة قوية من القائد الأورغواياني فيديريكو فالفيردي.

وافتتح سيلتا فيغو التسجيل بعد لعبة جماعية وصلت منها الكرة إلى الغيني إلايكس موريبا ومنه إلى براين ساراغوسا مررها عرضية داخل المنطقة المحرمة تلقفها البديل سويدبيرغ الذي حل بدلا من دوران بعد الاستراحة، بالجهة الخارجية لقدمه لتستقر في الشباك (54).

وزادت متاعب ريال عقب طرد فيران غارسيا بعد نيله بطاقة صفراء ثانية إثر خطأ على سويدبيرغ في الدقيقة 65، ليوجه الأخير الضربة القاضية بتسجيله الثاني بعدما راوغ كورتوا وسجل في المرمى الخالي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وأطلق الحكم صافرته على وقع طرد كاريراس بعد نيله بطاقتين صفراوين (90+5).

فوز ثالث تواليا لاسبانيول

ارتقى إسبانيول للمركز الخامس بفوزه على ضيفه رايو فايكانو 1-0.

ويدين النادي الكاتالوني بفوزه إلى روبرتو فرنانديز الذي سجل الهدف الوحيد (39 من ركلة جزاء)، في مباراة شهدت طرد أوناي لوبيز من الفريق المضيف (64) والإنجليزي تايريز دولان من صفوف صاحب الأرض (87).

ورفع إسبانيول الذي حقق فوزه الثالث تواليا، رصيده إلى 27 نقطة ليتقدم للمركز الخامس، مستفيدا من خسارة ريال بيتيس أمام برشلونة المتصدر بنتيجة 3-5 السبت، فيما تجمد رصيد فايكانو عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر، متأخرا بفارق نقطتين عن إلتشي التاسع.

وعاد إلتشي إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه جيرونا بثلاثية نظيفة سجلها خيرمان باليرا (40) ورافا مير (51 و57).

وكان إلتشي قد فشل في حصد النقاط الثلاث في أربع مباريات تواليا حيث مُني بهزيمتين أمام برشلونة 1-3 وخيتافي 0-1 مقابل تعادلين أمام ريال سوسييداد 1-1 وريال مدريد 2-2.

ولم يذق جيرونا طعم الفوز للمباراة الثالثة تواليا في الدوري والرابعة في مختلف المسابقات، ليبقى رصيده عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر.

وتعادل فالنسيا مع ضيفه إشبيلية 1-1.

تقدم النادي الأندلسي بهدف عكسي سجله سيسار تاريغا بالخطأ في مرمى فريقه (58)، وأدرك فريق "الخفافيش" التعادل في الوقت القاتل بفضل هوغو دورو (90+3).

ويحتل إشبيلية المركز الثالث عشر مع 17 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن فالنسيا الخامس عشر.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء أوساسونا مع ليفانتي.