كأس العرب: المغرب يحسم التأهل والصدارة بفوزه على السعودية وفوز غير كاف لعمان

خطف المنتخب المغربي صدارة المجموعة الثانية، وبطاقة التأهل معا، بفوزه على نظيره السعودي 1-0، الإثنين، في كأس العرب لكرة القدم في الدوحة.

وسجّل هدف المغرب الوحيد كريم البركاوي (11) في الوقت الذي أهدر الأخضر ركلة جزاء، لعبها عبد الله الحمدان فوق العارضة (69) .

وأمام حشد جماهيري غفير بلغ 78 ألفا، خاض "أسود الأطلس" اللقاء طامحين لتحقيق الفوز، أو التعادل من أجل ضمان التأهل، فيما أراد السعوديون الذين خاضوا اللقاء بتشكيلة مختلفة عن المباراتين السابقتين، حسم صدارة المجموعة، بعد أن ضمنوا تأهلهم من الجولة الماضية.

احتفال لاعبي المغرب بالتأهّل والصّدارة (Getty Images)

لكن المغرب حقّق الهدفين معا بحسمه النقاط الثلاث، رافعا رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن السعودية الثانية، و3 نقاط عن عمان الثالثة بأربع نقاط، والتي فازت في الوقت ذاته على جزر القمر، متذيّلة الترتيب من دون رصيد 2-1، لكنهما ودّعا سوية.

ويلتقي، الخميس، في الدور ربع النهائي، المغرب مع سورية، فيما تلاقي السعودية فلسطين.

وأكد المنتخب المغربي تفوّقه في المواجهات المباشرة مع نظيره السعودي، رافعا غلّته إلى خمسة انتصارات، مقابل ثلاث خسارات وتعادلين.

وعاد المدرب الفرنسي هيرفيه رونار لقيادة "الأخضر"، بعد أن غاب عن المباراة الماضية أمام جزر القمر (3-1) التي تولى فيها مساعده ومواطنه فرانسوا رودريغيز، زمام الأمور، نظرا إلى تزامنها مع حضوره قرعة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

وكاد المنتخب السعودي يفتتح التسجيل مبكّرا، عندما مرّر مراد الهوساوي كرة طويلة تابعها صالح أبو الشامات بكرة رأسية رائعة، لكن العارضة وقفت في وجه محاولته (6).

وردّ المنتخب المغربي بقوة، عندما سرق كريم البركاوي الكرة على مشارف المنطقة، قبل أن يمررها لطارق تيسودالي الذي تقدم بها، قبل أن يعكسها مجددا للبركاوي الذي أسكنها المرمى (10).

وهدأ إيقاع اللعب عقب تسجيل الهدف، لينتهي الشوط الأول بتقدُّم مغربي.

ورفع المنتخب السعودي وتيرته بشكل كبير في الشوط الثاني، فزجّ رونار بالعديد من خياراته الهجومية الأساسية، سعيا وراء التعادل.

وسرعان ما تُرجم ذلك بأفضلية سعودية واضحة نال على إثرها الأخضر فرصة ذهبية لإدراك التعادل، عندما منحه الحكم ركلة جزاء إثر العودة الى فيديو الحكم المساعد (في أيه آر) على خلفية عرقلة من أمين زحزوح على فراس البريكان، إلا أن الحمدان أخفق في ترجمة الركلة إلى هدف، بعدما سدد الكرة فوق المرمى (69).

وأوشك المغربيّون على تسجيل هدف الحسم، إلا أن تسديدة تيسودالي القوية إثر ركلة ركنية تصدى لها الحارس عبد الرحمن الصانبي ببراعة (76).

وعاند الحظ مجدّدا الأخضر، عندما سدّد أيمن يحيى كرة من خارج منطقة الجزاء، مرّت بجانب القائم (86)، قبل أن يضيع بنفسه محاولة أخرى بعد دقائق (89).

فوز غير كاف لعمان

وفي المباراة الثانية، سيطرت عمان التي يشرف عليها المدرب البرتغالي كارلوس كيروش على نحو شبه تام في الشوط الأول، إلا أنه تأخر في افتتاح التسجيل إلى ما بعد مرور نصف ساعة، عندما حاول الحارس القمري أحمدة علي مراوغة عصام الصبحي الذي سبقه، ووضع الكرة في الشباك (30).

وعزّز الصبحي النتيجة لفريقه، بعدما سدد كرة قوية إلى الشباك مستثمرا عرضية علي البوسعيدي (43).

وتحسّن أداء القمريين في الشوط الثاني وحاولوا تدارك النتيجة، وتمكن نصير الدين علي حميدو من تقليص النتيجة، إثر فاصل مهاري مميز داخل المنطقة العمانية، ثم سدد كرة خادعة بعيدة عن متناول الحارس إبراهيم المخيني (68).

وكاد قاسم حجي أن يدرك التعادل للقمر، عندما سدّد كرة قريبة، أنقذها محمد الشقصي بإنجاز من على خط المرمى تماما (87).