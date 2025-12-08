مدرب منتخب فلسطين: "زرعنا بسمة على وجوه أهلنا رغم الألم والمعاناة"

مدرب منتخب فلسطين: "رغم الألم والمعاناة، تمكنا من زرع بسمة على وجوه أهلنا، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لهم".

أعرب مدرب منتخب فلسطين، إيهاب أبو جزر، عن فخره الكبير بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب لكرة القدم، مهديا هذا الإنجاز إلى أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، خاصة في غزة، التي تعيش تحت ظروف صعبة للغاية.

وتأهل منتخبا فلسطين وسورية لدور الثمانية في بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، عقب تعادلهما من دون أهداف أمس الأحد، في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة.

ويواصل المنتخبان مسيرتهما في المسابقة بعد تأهلهما للأدوار الإقصائية، حيث رفع منتخب فلسطين رصيده إلى 5 نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه المنتخب السوري، المتساوي معه في ذات الرصيد، فيما تواجد منتخب تونس في المركز الثالث بأربع نقاط، عقب فوزه 3-0 على منتخب قطر، القابع في مؤخرة الترتيب بنقطة وحيدة، في لقائهما الذي جرى بنفس الجولة في ذات التوقيت.

وبذلك، يلتقي منتخب فلسطين، مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية بدور الثمانية، التي تشهد أيضا لقاء آخر بين منتخب سورية مع متصدر ترتيب المجموعة الثانية.

وقال مدرب فلسطين في تصريحات صحفية عقب المباراة "نهدي هذا التأهل لأهلنا في فلسطين وغزة، ولكل فلسطيني حر كان يساند ويشجع هذا المنتخب بكل حرارة وحب وانتماء".

وأضاف "هذا الشعب العظيم يستحق أن يفرح، ويحق له أن يفتخر بما يقدمه هذا الفريق".

وأوضح "رغم الألم والمعاناة، تمكنا من زرع بسمة على وجوه أهلنا، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لهم".

كما أثنى مدرب المنتخب الفلسطيني على التنظيم القطري للبطولة، قائلًا "قطر أبدعت كعادتها، وصنعت رونقا خاصا للبطولة"، مشددا "هي دائمًا متميزة في استضافة وتنظيم البطولات الكبرى".

وختم أبو جزر بقوله "الهدف الأسمى من البطولة هو جمع العرب، وقطر نجحت في ذلك".

من جانبه، أبدى نجم منتخب فلسطين، عدي الدباغ، سعادته الكبيرة بتصدر فريقه للمجموعة الأولى في كأس العرب 2025، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يهدى إلى الجماهير الفلسطينية التي ساندت المنتخب بكل قوة.

وقال الدباغ في تصريحات عقب التعادل بدون أهداف مع سورية "نبارك للجماهير الفلسطينية هذا التأهل والصدارة. نحن سعداء بما حققناه رغم تواجد منتخبين كبيرين مثل قطر وتونس في المجموعة".

وواصل "تركيزنا الآن منصب على المباراة المقبلة في ربع النهائي"، مشيرا إلى أن فلسطين لعبت أمام سورية بهدف الفوز لكن لم يتم تسجيل أهداف.

وأضاف "دخلنا لقاء سورية بهدف الفوز، لكننا افتقدنا اللمسة الأخيرة وخرجنا بالتعادل السلبي. سنعمل على تصحيح ذلك والاستعداد بشكل أقوى للمواجهة القادمة، لأنها ستكون حاسمة".

وأكد نجم منتخب فلسطين أن المنتخب يملك الطموح والعزيمة للاستمرار في البطولة، قائلًا "نركز على المباراة الهامة القادمة ونتطلع لمواصلة المشوار بنجاح".

من جانبه، أهدى لاعب منتخب فلسطين، وجدي نهيان، صدارة المجموعة الأولى في كأس العرب 2025 إلى الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الجماهير تستحق هذه الفرحة بعد الأداء المشرف للمنتخب.

وقال نهيان في تصريحاته بعد التأهل "نهدي الصدارة للشعب الفلسطيني، فهو يستحق هذه الفرحة. كنا واثقين من أنفسنا منذ بداية المشوار، وخصوصا منذ لقاء ليبيا في التصفيات، ولم نفقد الإيمان بقدرتنا على التأهل رغم صعوبة المجموعة".

وشدد "المجموعة الأولى كانت الأصعب، لكنها منحتنا الدافع لتقديم الأفضل، وقد نجحنا في التصدر أمام منتخبات كبيرة مثل قطر وتونس، والآن تركيزنا على ما هو قادم، وما زال لدينا الثقة في مواصلة المشوار بنجاح".

وأكد نهيان أن الطموح ارتفع بعد هذا التأهل، وأن المنتخب الفلسطيني سيقاتل من أجل الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة.