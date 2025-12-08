هداف منتخب سورية: هدفنا المنافسة على لقب كأس العرب

هداف منتخب سورية، عمر خربين: "تأهلنا رفقة المنتخب الفلسطيني هو أمر مشرف للكرة العربية، ويظهر مدى تطور المنتخبين".

أعرب هداف منتخب سورية، عمر خربين، عن سعادته الكبيرة بتأهل "نسور قاسيون" إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 لكرة القدم، مؤكدًا أن المنتخب قدم أداء قويا في مجموعة صعبة واستحق بطاقة العبور للأدوار الإقصائية.

وتأهل منتخبا فلسطين وسورية لدور الثمانية في بطولة كأس العرب، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، عقب تعادلهما بدون أهداف أمس الأحد، في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة.

ويواصل المنتخبان مسيرتهما في المسابقة بعد تأهلهما للأدوار الإقصائية، حيث رفع منتخب فلسطين رصيده إلى 5 نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه المنتخب السوري، المتساوي معه في ذات الرصيد، فيما تواجد منتخب تونس في المركز الثالث بأربع نقاط، عقب فوزه 3-0 على منتخب قطر، القابع في مؤخرة الترتيب بنقطة وحيدة، في لقائهما الذي جرى بنفس الجولة في ذات التوقيت.

وبذلك، يلتقي منتخب فلسطين، مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية بدور الثمانية، التي تشهد أيضا لقاء آخر بين منتخب سورية مع متصدر ترتيب المجموعة الثانية.

وقال خربين عقب المباراة "سعيد للغاية بالتأهل والفوز. لعبنا بصورة جيدة في مجموعة صعبة ضمّت منتخبات قوية، وتمكّنا من تحقيق هدفنا".

وأضاف "تأهلنا رفقة المنتخب الفلسطيني هو أمر مشرف للكرة العربية، ويظهر مدى تطور المنتخبين".

وختم نجم المنتخب السوري حديثه بالقول "الآن تركيزنا على المباراة القادمة في ربع النهائي. تنتظرنا مواجهة صعبة، ويتعين علينا أن نستعد لها جيدا. هدفنا هو الوصول بعيدًا في البطولة والمنافسة على اللقب".