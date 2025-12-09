أبطال اوروبا: سان جيرمان يستعيد دويه ويخسر ديمبيليه وشوفالييه أمام بلباو

صرح سان جيرمان، اليوم، أنّ ديمبيليه المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، يعاني من "المرض" كاشفا عن استمراره في الخلود إلى الراحة من أجل التعافي، فيما "يواصل شوفالييه علاجه من إصابة في كاحله.

يفتقد باريس سان جيرمان حامل اللقب خدمات عثمان ديمبيليه، والحارس لوكا شوفالييه عندما يحل ضيفا، غدا الأربعاء، على أتلتيك بلباو الإسباني في الجولة السادسة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه سيستعيد نجمه الشاب ديزيريه دويه، وفقا لما أعلن النادي.

وأوضح سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، أنّ ديمبيليه المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، يعاني من "المرض" كاشفا عن استمراره في الخلود إلى الراحة من أجل التعافي، فيما "يواصل شوفالييه علاجه من إصابة في كاحله.

وأشار النادي أيضا إلى أن البرازيلي لوكاس بيرالدو سيغيب أيضا نظرا إلى استمراره في "عملية إعادة تأهيل".

وسيشغل المركز الأساسي لحراسة المرمى بمواجهة النادي الباسكي، الروسي ماتفي سافونوف على غرار مباراة رين التي انتهت بفوز سان جيرمان بخماسية نظيفة في الدوري المحلي.

وسيكون الثنائي الأوكراني إيليا زابارنيي والبرتغالي نونو منديش ضمن التشكيلة المتوجهة إلى بلباو رغم الشكوك حول جاهزيتهما، لكن بيان النادي لم يتطرق إلى حالتهما.