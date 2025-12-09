كأس العرب: اكتمال عقد ربع النهائي بتأهل الجزائر وفوز معنوي للبحرين

تأهل منتخب الجزائر إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب بعد فوزها على العراق 2-0، فيما ودعت البحرين والسودان من نفس المجموعة البطولة رغم تحقيق الأولى الفوز بالنتيجة 3-1.

اكتمل عقد الدور ربع النهائي من كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر بتأهل الجزائر حاملة اللقب، بعد فوزها على العراق بهدفين نظيفين، فيما حققت البحرين فوزا معنويا هو الأول لها على حساب السودان 3-1 من منافسات المجموعة الرابعة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وانتزعت الجزائر المركز الأول من العراق بعدما رفعت رصيدها إلى 7 نقاط بفارق نقطة عن منتخب "أسود الرافدين"، فيما ودعت البحرين (3 نقاط) والسودان (نقطة) البطولة باحتلالهما للمركزين الثالث والرابع تواليا.

ويلعب المنتخب الجزائري مع الإمارات في ربع النهائي، في حين يتواجه العراق مع الأردن.

تقدمت الجزائر قبل نهاية الشوط الأول برأسية محمد توجاي بعد كرة ثابتة (45+1)، وضاعفت النتيجة مع بداية الثاني بهدف عكسي إثر عرضية خطيرة من ياسين براهيمي تسببت في ارتباك بين الحارس فهد طالب والمدافع سعد ناطق، لترتد الكرة من الأخير داخل المرمى (46).

وتلقى المنتخب العراقي ضربتين موجعتين بداية إثر طرد حسين علي بالبطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف على ياسين إبراهيم في الدقيقة الخامسة، ثم عقب خروج مهند علي للإصابة (32).

فوز معنوي للبحرين

وبعد هزيمتين أمام العراق والجزائر، حقق المنتخب البحريني فوزا معنويا على السودان 3-1 في استاد المدينة التعليمية.

وافتتحت البحرين التسجيل بفضل مهدي عبد الجبار غير المراقب بعد تمريرة من الظهير عبد الله الخلاصي (37).

وأدرك السودان التعادل بفضل ياسر مزمل الذي استفاد من خطأ المدافع إيمانويل فينسنت في إبعاد الكرة، ليسددها في شباك الحارس محمد الغرابلي (72)، وذلك رغم النقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 56 إثر طرد المدافع محمد سعيد بالبطاقة الحمراء عقب ضربه للمهاجم مهدي عبد الجبار في وجهه.

ووقع مدافع السودان مصطفى كرشوم في المحظور بعدما أعاق علي مدن داخل منطقة الجزاء، متسببا بركلة جزاء بعد الرجوع إلى حكم الفيديو المساعد "فار"، نفذها بنجاح البديل محمد الرميحي (79).

وأضاف البديل الآخر مهدي حميدان هدف التعزيز الثالث بعد تمريرة من علي مدن، وضعته منفردا ليسدد على يسار الحارس محمد النور (89).