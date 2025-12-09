كأس العرب: مصر تودع بخسارتها أمام الأردن والإمارات تتأهل بفوزها على الكويت

فاز منتخب الأردن الذي ضمن تأهله مسبقا على منتخب مصر بثلاثة أهداف نظيفة، ليودع الأخير المنافسة على كأس العرب، فيما تأهل منتخب الإمارات على حساب منتخب الكويت بعد الفوز عليه بالنتيجة 3-1.

ودع منتخب مصر كأس العرب من الدور الأول بعد خسارة ثقيلة أمام الأردن بنتيجة 0-3، اليوم الثلاثاء، في ختام مشوار المنتخبين بالمجموعة الثالثة من البطولة المقامة في قطر حتى 18 كانون الأول/ ديسمبر.

أنهى النشامى الشوط الأول متقدمين بهدفين سجلهما محمد أبو حشيش ومحمد أبو زريق في الدقيقتين 19 و41 من المباراة المقامة على ملعب "البيت" وسط حضور تجاوز 55 ألف متفرج في المدرجات.

وفي الدقيقة 51 ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" هدفا ثالثا سجله عدي الفخوري بداعي وجود لمسة يد.

لكن علي علوان، الذي حل بديلا في الشوط الثاني، عوض ذلك بهدف ثالث للأردن في الدقيقة 92 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز رفع منتخب الأردن رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة في الصدارة، منتظرا وصيف المجموعة الرابعة.

أما منتخب مصر فتجمد رصيده عند نقطتين في المركز الثالث بعد تعادلين مع الكويت والإمارات في أول جولتين بنتيجة 1-1.

الإمارات تتأهل بفوزها على الكويت

وانتزع منتخب الإمارات بطاقة التأهل الثانية بفضل فوزه على الكويت بنتيجة 3-1 في نفس التوقيت، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، ويتذيل المنتخب الكويتي الترتيب بنقطة واحدة.

وسجل يحيى الغساني هدفين للإمارات، الأول في الدقيقة 16 من ركلة جزاء حصل عليها علي صالح، والثاني في الدقيقة 18 من تسديدة بعد تمريرة كايو لوكاس.

لاعبو الإمارات يحتفلون بالتأهل (Gettyimages)

وقلص فهد الهاجري الفارق للكويت بهدف في الدقيقة 59، ثم سجل نيكولاس خيمينيز الهدف الثالث للإمارات في الدقيقة 66 من تمريرة علي صالح.

وكانت المباراة قد شهدت حالة طرد في صفوف الكويت، حيث حصل سلطان العنزي على بطاقة حمراء في الدقيقة 55.

ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف منتخب الأردن الذي تأهل في الصدارة بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

فرض منتخب الإمارات أفضليته مبكرا بمحاولات على المرمى الكويتي، سعيا لتحقيق التقدم، حيث كان المنتخب الإماراتي الأكثر إيجابية.

وفي الدقيقة 16 حصل علي صالح على ركلة جزاء لصالح المنتخب الإماراتي بعد تدخل قوي من مدافع الكويت، وسدد يحيى الغساني داخل الشباك لتتقدم الإمارات بهدف.

وبعد دقيقتين فقط عاد اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني بعدما تسلم تمريرة كايو لوكاس ليطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

وظل منتخب الإمارات صاحب الأفضلية في الاستحواذ والسيطرة رغم التقدم بهدفين، فيما غابت خطورة الكويت بشكل كبير.

ومع بداية الشوط الثاني زادت أوضاع المنتخب الكويتي صعوبة، بعدما تلقى لاعبه سلطان العنزي بطاقة حمراء عقب العودة لتقنية الفيديو وتبين وجود مخالفة تستحق الطرد.

ولعب منتخب الكويت منذ الدقيقة 55 بنقص عددي.

لكن بعد 4 دقائق فقط تمكن مهاجم الكويت فهد الهاجري من تسجيل هدف تقليص الفارق بضربة رأس من ركلة حرة وكرة عرضية أرسلها محمد دحام.

ثم عاد منتخب الإمارات ليستغل تفوقه خاصة في وسط الملعب ليستخص نيكولاتس خيمينيز كرة في من لاعبي الكويت، وينطلق إلى حدود منطقة الجزاء حيث أطلق تسديدة صاروخية سكنت شباك المنافس في الدقيقة 66.

وينتظر منتخب الإمارات بعد تأهله مواجهة متصدر المجموعة الرابعة، التي يحتل صدارتها حاليا منتخب العراق برصيد 6 نقاط، قبل مباراته مع الوصيف الجزائر (4 نقاط) لاحقا اليوم.