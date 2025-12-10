دوري الأبطال: اللاعب عنان خلايلة من حيفا يحرز هدفين بشباك مارسيليا.. نتائج مباريات الثلاثاء

تمكن اللاعب عنان خلايلة ابن مدينة حيفا من هز شباك مارسيليا الفرنسي مرتين في دوري أبطال أوروبا، ونستعرض أمامكم أدناه نتائج مباريات الفرق ضمن المجموعة الموحدة والتي جرت مساء الثلاثاء.

أحرز اللاعب عنان خلايلة ابن مدينة حيفا مساء الثلاثاء، هدفين لفريقه يونيون سانت جيلواز البلجيكي في مباراته أمام مارسيليا الفرنسي، ضمن مباريات الجولة السادسة من المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.

وانتهت المباراة بفوز الفريق الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين لنظيره البلجيكي من توقيع اللاعب خلايلة.

وأسفر الشوط الأول عن تقدم مارسيليا بهدفين مقابل هدف ليونيون سانت جيلواز، إذ افتتح اللاعب عنان خلايلة التسجيل بهدف مبكر أحرزه بعد مرور 5 دقائق على بداية المباراة، ثم في الدقيقة 15 أدرك اللاعب إغور بايكساو هدف التعادل لمارسيليا، ثم في الدقيقة 41 أضاف اللاعب ماسون جرينوود الهدف الثاني.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 58 عاد اللاعب جرينوود لحسم المباراة بهدف ثالث لمارسيليا، قبل أن يعود اللاعب عنان خلايلة لإضافة هدف فريقه الثاني في الدقيقة 71.

ورفع مارسيليا رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس عشر، أما سانت جيلواز فلديه 6 نقاط في المركز الخامس والعشرين.

وفي ما يلي نتائج مباريات الفرق الأخرى التي جرت مساء الثلاثاء:

كايرات ألماتي (0-1) أولمبياكوس

بايرن ميونخ (3-1) سبورتينغ لشبونة

برشلونة (2-1) آينتراخت فرانكفورت

إنتر ميلان (0-1) ليفربول

أتالانتا (2-1) تشيلسي

توتنهام هوتسبير (3-0) سلافيا براغ

آيندهوفن (2-3) أتلتيكو مدريد

موناكو (1-0) غلطة سراي

وستستكمل مباريات الجولة السادسة اليوم؛ على النحو التالي:

فياريال – كوبنهاغن

كاراباج – أياكس أمستردام

بنفيكا – نابولي

يوفنتوس – بافوس

ريال مدريد – مانشستر سيتي

بوروسيا دورتموند – بودو / جليمت

باير ليفركوزن – نيوكاسل يونايتد

أتلتيك بيلباو – باريس سان جيرمان

كلوب بروج – آرسنال