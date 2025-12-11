الدوري الفرنسي: نانت يعيّن المغربي القنطاري مدربا

نانت الفرنسي يعيّن المغربي أحمد القنطاري مدربًا جديدًا خلفًا للمقال لويس كاسترو، في أول تجربة له على رأس فريق من الدرجة الأولى، وذلك في ظل تراجع نتائج الفريق واحتلاله المركز الـ17 في الدوري.

عيّن نادي نانت، صاحب المركز السابع عشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم، المغربي أحمد القنطاري مدربًا للفريق خلفًا للمقال البرتغالي لويس كاسترو، وذلك وفقًا لما أعلنه النادي، اليوم الخميس.

وأوضح نانت في بيان أنّ القنطاري، المدرب السابق لفريق فالنسيان، والذي شغل منصب مساعد المدرب أنطوان كومبواريه بين كانون الثاني/ يناير وأيار/ مايو 2025، "يعرف المؤسسة جيدًا وجزءًا من المجموعة المحترفة"، معتبرا أن هذا "يمثل ميزة تساعد على إيجاد مفاتيح النهوض سريعًا".

ويواجه نانت وضعًا حرجًا، إذ يحلّ ضيفًا على أنجيه، الجمعة، في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري.

ويحتل النادي الأصفر والأخضر حاليًا المركز السابع عشر، وهو أول المراكز المؤدية إلى الهبوط، محققًا أسوأ حصيلة له بعد 15 مرحلة منذ شرائه من قبل عائلة كيتا عام 2007، برصيد انتصارين وخمسة تعادلات مقابل ثماني هزائم.

وستكون هذه أول تجربة للقنطاري كمدرب أول لفريق في دوري الدرجة الأولى، بعدما عمل مؤخرًا محللًا في قناة "ليغ 1+".