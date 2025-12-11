كأس العرب: الجزائر لمواصلة الدفاع عن لقبها والأردن لمتابعة سجله المثالي

تتجه الأنظار غدًا الجمعة إلى مواجهات ربع نهائي كأس العرب، حيث تلتقي الجزائر مع الإمارات في سعيها لمواصلة الدفاع عن اللقب، بينما يسعى منتخب الأردن لمتابعة سجله المثالي عندما يواجه العراق.

تتطلع الجزائر لمواصلة حملة الدفاع عن لقبها أمام الإمارات في ربع نهائي كأس العرب لكرة القدم، فيما يبحث الأردن عن متابعة سجله المثالي واستكمال الانتصارات أمام العراق، غدا الجمعة.

بعد بداية متعثرة بالتعادل مع السودان، حققت الجزائر فوزا كاسحا على البحرين بخماسية وشقت طريقها إلى ربع النهائي بفوز ثان على العراق، قبل لقاء الإمارات التي اكتفت بفوز وحيد في دور المجموعات، وذلك على استاد البيت.

واعترف المدرب، مجيد بوقرة، بأن فريقه لم يخض المباراة الأولى بشكل جيد، لكن كانت له ردة فعل. وقال "أنا سعيد من أجل اللاعبين لأننا عندما خضنا أول مباراة لم نلعب بشكل جيد، لكني فخور جدا بردة فعل الفريق في المباراتين التاليتين".

وأضاف المدرب الذي قاد الجزائر إلى اللقب عام 2021 "قمنا بالخطوة الأولى وهي التأهل إلى ربع النهائي... المهم الآن هو الاستعداد البدني الجيد قبل مباراة الإمارات، لأنه عامل مهم، وليس من السهل اللعب كل 3 أيام".

ويعرف بوقرة كرة الإمارات من خلال لعبه لنادي الفجيرة من 2014 حتى 2016، قبل أن يتولى تدريبه في 2019.

ولم تخسر الإمارات في كأس العرب منذ 9 مباريات، لكن المدرب البالغ 43 عاما حذّر من منافسه، قائلا إن "منتخب الإمارات يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين والمباراة أمامه لن تكون سهلة"، مؤكدا أن "المرحلة الجدية بدأت الآن، ومن المهم أن نواصل مشوارنا إلى النهائي".

وعلى النقيض تماما، عاش الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الإمارات، سلسلة سلبية حيث لم يعرف "الأبيض" تحت قيادته الفوز في خمس مباريات تواليا، بينها ثلاث في تصفيات مونديال 2026، قبل أن يكسرها بتخطي الكويت 3-1 في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وقال أولاريو إن "الفوز كان بمثابة أوكسيجين خاصة بعدما حصل في المباريات الأخيرة، وقد رأيت الابتسامة تعود إلى وجوه اللاعبين بعد غياب طويل".

وتابع "الإمارات تسير في الاتجاه الصحيح، وكرة القدم دائما ما تكافئ الفريق الأكثر تركيزا وانضباطا. المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد والتركيز لتحقيق طموحاتنا".

وعكَس حارس المرمى، حمد المقبالي، الحالة الصعبة التي عاشها الفريق، إذ قال بعد الفوز على الكويت: "أخيرا فرحنا، أخيرا فزنا".

وأضاف أنه "حققنا الهدف الأول بتخطي دور المجموعات، وعلينا الآن التركيز على مرحلة خروج المغلوب ولقاء الجزائر".

"هدفنا مواصلة الانتصارات"

وتأهل الأردن إلى ربع النهائي بعد ثلاثة انتصارات متتالية، بعد مجموعة من النتائج السلبية في مباريات ودية لم يذق فيها طعم الفوز سوى مرة في ست مباريات، وذلك بعدما بلغ نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه.

قال لاعب خط الوسط، عصام السميري، إن "المعنويات عالية وجاهزون لمباراة العراق... نسير في البطولة خطوة خطوة وهدفنا مواصلة تحقيق الانتصارات والتأهل للمربع الذهبي".

منتخب الأردن (Getty Images)

وكان مدرب المنتخب الأردني، المغربي جمال السلامي، أراح بعض لاعبيه في المباراة الأخيرة أمام مصر، ومع ذلك حقق فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة.

ومن المرتقب أن تعود هذه الراحة بفائدة على الفريق أمام العراق الذي خسر مباراته الأخيرة، خاصة بالنسبة إلى علي علوان هداف البطولة بثلاثة أهداف، ولو أنه شارك في الدقائق السبع الأخيرة من المباراة الماضية وسجّل هدفا من ركلة جزاء.

في المقابل، يلعب المنتخب العراقي بصفوف منقوصة، إذ يغيب عنه الحارس جلال حسن بسبب الإصابة، كما حسين علي لحصوله على بطاقة حمراء أمام الجزائر، فيما يستمر غياب المهاجم أيمن حسين وتحوم الشكوك حول مشاركة مهند علي بسبب الإصابة أيضا.

وتعرض "أسود الرافدين" لضغط بدني كبير في المباراة الأخيرة التي خاضوها بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الخامسة بعد الطرد.

وكان المدرب الأسترالي، غراهام أرنولد، عبّر عن "فخر" باللاعبين بعد المباراة على الرغم من الخسارة 0-2، قائلا "قدم اللاعبون عملا رائعا، الليلة، بعدما لعبوا بعشرة لاعبين بـ92 دقيقة".

وأضاف أنه "لا يمكن أن أكون أكثر فخرا بهم. الآن علينا أن نستعد للمباراة المقبلة. هدفنا الأول كان التأهل إلى ربع النهائي وقد فعلنا ذلك والهدف الثاني هو أن نواصل".