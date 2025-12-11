كأس العرب: السعودية تبلغ نصف النهائي وفلسطين تودع المنافسة

تغلب منتخب السعودية على منتخب فلسطين بهدفين مقابل هدف، ليحجز المقعد الثاني في الدور نصف النهائي ويلحق المغرب، فيما ودع "الفدائي" المنافسة على البطولة.

بلغ منتخب السعودية الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب المقامة في قطر، بعد تغلبه على منتخب فلسطين بهدفين مقابل هدف، في مباراة مثيرة حسمت بعد الذهاب إلى شوطين إضافيين؛ مساء الخميس.

وانتهى وقت المباراة الأصلي بتعادل المنتخبين إيجابيا بهدف لكل منهما.

كأس العرب: الهدف الأول للسعودية أمام فلسطين pic.twitter.com/It0eqOhYPT — موقع عرب 48 (@arab48website) December 11, 2025

خرج لاعبو المنتخبين إلى استراحة ما بين الشوطين بعد تعادلهما سلبيا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 58 احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح المنتخب السعودي ترجمها إلى هدف بشباك مرمى المنتخب الفلسطيني.

وفي الدقيقة 64 أدرك اللاعب عدي الدباغ هدف التعادل لصالح "الفدائي" أمام منتخب السعودية.

كأس العرب: هدف التعادل لفلسطين أمام السعودية pic.twitter.com/cRsY54eeYT — موقع عرب 48 (@arab48website) December 11, 2025

وانتقلت المباراة للحسم من خلال شوطين إضافيين، انتهى أولهما من دون أي تغيير على نتيجة المباراة، بينما شهد الثاني إحراز منتخب السعودية هدف التأهل والحسم في الدقيقة 115 بواسطة لاعبه محمد كنو.

وسيلتقي المنتخب السعودي في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة الأردن والعراق والمقرر لها غدا الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية.

كأس العرب: هدف السعودية الثاني أمام فلسطين pic.twitter.com/SIQw3x6TlL — موقع عرب 48 (@arab48website) December 11, 2025

وجاء الشوط الأول خاليا من الفرص الخطيرة واللمحات الفنية من الفريقين وذلك بسبب الأداء الدفاعي المتحفظ من الجانبين.

ورغم محاولات قائد منتخب السعودية سالم الدوسري، حال تألق الحارس رامي حمادة والدفاع الفلسطيني، دون أن ينجح نجم الهلال في هز الشباك وترجيح كفة فريقه في الشوط الأول.

على الجانب الآخر، حاول ثنائي الهجوم الفلسطيني عدي الدباغ وزياد قنبر فك شفرة الدفاع السعودي، لكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الثاني تبادلا للسيطرة بين المنتخبين، حيث حاولا هز شباك حارس السعودية نواف العقيدي، وحارس فلسطين رامي حمادة.

وحاول الثنائي الهجومي زياد قنبر وعدي الدباغ، منح الأفضلية للمنتخب الفلسطيني في محاولاته على مرمى العقيدي، لكن الدفاع السعودي بقيادة الثنائي حسان تمبكتي ووليد الأحمد، حالا دون ذلك.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للمنتخب السعودي في الدقيقة 55، بعدما تعرض جناحه سالم الدوسري لعرقلة من محمد صالح داخل منطقة الجزاء.

ونجح فراس البريكان في ترجمة ضربة الجزاء بنجاح في الشباك، ليتقدم فريقه في النتيجة مع حلول الدقيقة 58.

لكن المنتخب الفلسطيني نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 64 عن طريق عدي الدباغ، حيث تلقى تمريرة عرضية من الجهة اليمنى من زميله عميد صوافطة، ليتسلم الكرة بنجاح داخل منطقة الجزاء، ثم يسددها في شباك نواف العقيدي مدركا التعادل لفريقه.

وكاد مدافع المنتخب السعودي علي مجرشي، أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 69، بعدما توغل وسط الدفاع الفلسطيني، ليسدد كرة على حدود منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بالعارضة في فرصة خطيرة للمنتخب السعودي.

وفي الدقيقة 88 كاد عدي الدباغ، صاحب هدف التعادل لفلسطين، أن يسجل هدفا ثانيا حينما سدد كرة مباغتة من الجهة اليسرى، لكنها هزت شباك نواف العقيدي من الخارج.

وسجل المنتخب السعودي هدفا ثانيا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، لكن الحكم ألغاه بداعي وجود التسلل، ثم احتسب ضربة جزاء للمنتخب السعودي بعد لمسة يد على محمد صالح داخل منطقة الجزاء، وبعد اللجوء إلى تقنية (فار) تراجع عن قراره، ثم أطلق صافرة نهاية الشوط الثاني بالتعادل 1-1، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وفي الدقيقة 114 من الشوط الإضافي الثاني، سجل المنتخب السعودي الهدف الثاني عن طريق اللاعب محمد كنو الذي حول عرضية زميله سالم الدوسري بضربة رأس في شباك فلسطين مسجلا الهدف الثاني.

ونجح المنتخب السعودي في تسيير ما تبقى من المباراة لصالحه، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه 2-1.