كأس العرب: المغرب يتأهل لنصف النهائي بعد فوزه على سورية

ضمن منتخب المغرب أولى بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب المقامة في قطر، وذلك بعد فوزه على منتخب سورية بهدف مقابل لا شيء؛ مساء الخميس.

وسجل اللاعب البديل وليد أزارو، هدف الفوز في الدقيقة 79 بعد متابعة لكرة ارتدت من الحارس ليحسم للمغرب أولى بطاقات التأهل عن دور الثمانية.

ويلتقي لاحقا في دور الثمانية منتخبا السعودية وفلسطين اليوم الخميس، بينما يلعب الجمعة منتخب الأردن مع العراق، ويتقابل منتخبا الجزائر والإمارات.

وسيلتقي المنتخب المغربي مع الفائز من الجزائر والإمارات في نصف نهائي البطولة يوم الإثنين المقبل.

ولعب المنتخب المغربي بضغط هجومي مبكر، قابله دفاع متمركز بشكل جيد من المنتخب السوري الذي بدا واضحا اعتماده على الهجمات المرتدة.

واستمرت محاولات المغرب الأكثر خطورة للبحث عن هدف التقدم بينما تألق الحارس إلياس هدايا ليحافظ على شباك المنتخب السوري.

وفي الدقيقة 24 تعرض لاعب المغرب طارق تيسودالي لإصابة إثر كرة مشتركة مع الحارس السوري، ليتم استبداله بعد إصابته، ويشارك بدلا منه المهاجم وليد أزارو.

وطالب منتخب سورية بركلة جزاء في الدقيقة 28 إثر كرة مشتركة بين محمود الأسود والمدافع المغربي مروان سعدان، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو تبين عدم وجود مخالفة.

واستمر ضغط المغرب بمحاولات على مرمى سورية، فيما لجأ المدرب طارق السكتيوي لأوراق بديلة سعيا لتغيير النتيجة حيث شارك أشرف المهديوي في الدقيقة 67 بديلا لوليد الكرتي، ومحمود بنتايج على حساب حمزة الموساوي، كما لعب منير شويار بديلا عن المهاجم أمين زحزوح.

في المقابل احتفظ مدرب سورية خوسيه لانا بأوراقه البديلة أطول وقت ممكن، حيث بدا واضحا رغبته في إطالة أمد المواجهة.

وكان البديل السوري الأول محمد عنز على حساب سيمون أمين في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 79 استغل وليد أزارو كرة ارتدت من حارس سورية ليتابعها في الشباك ويحقق التقدم للمنتخب المغربي، وينهي الصمود الدفاعي الكبير لسورية.

واضطر مدرب المنتخب السوري لاحقا للدفع بكل الأوراق المتاحة تباعا، حيث شارك القائد عمر خربين في الدقيقة 82 على حساب أنطونيو يعقوب، وياسين سامية على حساب محمود المواس.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع حصل البديل المغربي محمد مفيد على بطاقة حمراء بعدما تدخل بشكل قوي على لاعب المنتخب السوري، حيث غادر الملعب بعد 4 دقائق فقط من مشاركته كبديل لكريم البركاوي.