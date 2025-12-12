فنربهتشه يعزز حظوظه في التأهل برباعية أوروبية نظيفة أمام بران

عزّز فريق فنربهتشه التركي فرصه في التأهل المباشر إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، بعدما حقق فوزًا كبيرًا خارج ملعبه على بران النرويجي بنتيجة 4-0، مساء أمس الخميس، ضمن الجولة السادسة من البطولة القارية لكرة القدم.

ورفع "الكناري" رصيده إلى 11 نقطة، متقدمًا إلى المركز الثاني عشر، ليحافظ على آماله في التأهل ضمن المراكز الثمانية الأولى، مع تبقي جولتين على نهاية مرحلة الدوري. في المقابل، تجمّد رصيد بران عند 8 نقاط في المركز 22.

المباراة شهدت تألق البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي أحرز بمفرده 3 أهداف "هاتريك" خلال اللقاء، وهو الأول له في البطولة والثاني في جميع المسابقات منذ انضمامه لفنربهتشه في كانون الثاني/ يناير الماضي.

افتتح محمد كريم أكتورك أوغلو التسجيل مبكرا للفريق التركي في الدقيقة الخامسة، بتسديدة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحصل إيفيند هيلاند، مدافع بران، على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 18، ليستكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

واستثمر فنربهتشه تفوقه العددي ليسجل هدفين متتاليين عبر أندرسون تاليسكا في الدقيقتين 36 و44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق التركي بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، نجح تاليسكا في تسجيل الهدف الرابع لفريقه والثالث الشخصي له في الدقيقة 65، برأسية بعد تمريرة عرضية من زميله ليفنت ميركان.

وتستضيف كتيبة المدرب الألماني، دومينيكو تيديسكو، في الجولة السابعة فريق أستون فيلا الإنجليزي على ملعب "تشوباني" بإسطنبول في 22 كانون الثاني 2026، في حين يستضيف الفريق النرويجي فريق ميتيلاند الدنماركي.

وفي مباريات أخرى، تغلب بورتو البرتغالي على مالمو السويدي 2-1، وبنفس النتيجة فاز ليون الفرنسي على جو أهيد إيجلز الهولندي، وبولونيا الإيطالي على سيلتا فيغو الإسباني، وأستون فيلا الإنجليزي على بازل السويسري.

كما فاز شتوتغارت الألماني على مكابي تل أبيب 4-1، وفرايبورغ الألماني على سالزبورغ النمساوي 1-0، وروما الإيطالي على سلتيك الإسكتلندي 3-0، وستيوا بوخارست الروماني على فينورد الهولندي 4-3.