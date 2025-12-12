كأس العرب: الأردن يفوز على العراق ويضرب موعدا مع السعودية

سيواجه المنتخب الأردني في الدور قبل النهائي، نظيره السعودي يوم الإثنين المقبل، والذي تأهل بدوره للمربع الذهبي بعد فوزه على فلسطين 2-1 أمس الخميس في دور الثمانية.

بلغ المنتخب الأردني الدور قبل النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، وذلك بعد فوزه على نظيره العراقي 1-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة.

وسجل اللاعب علي علوان، الذي انفرد بترتيب هدافي البطولة برصيد أربعة أهداف، هدف المباراة الوحيد للمنتخب الأردني من ضربة جزاء في الدقيقة 41.

وعانى المنتخب الأردني من تعرض مهاجمه يزن النعيمات للإصابة في الدقيقة 15 وخروجه بديلا، لكنه نجح في تدارك الأمر والفوز والتأهل لقبل النهائي.

وسيواجه المنتخب الأردني في الدور قبل النهائي، نظيره السعودي يوم الإثنين المقبل، والذي تأهل بدوره للمربع الذهبي بعد فوزه على فلسطين 2-1 أمس الخميس في دور الثمانية.

وبدأت المباراة بضغط هجومي كبير من جانب منتخب الأردن، والذي حاول عبر نجمه وهداف البطولة علي علوان، بالإضافة ليزن النعيمات والقائد محمود المرضي في خط الهجوم، تهديد مرمى العراق وحارسه أحمد باسل.

على الجانب الآخر، بادل المنتخب العراقي منافسه الهجمات وانطلق في محاولات متعددة لتهديد مرمى الأردن وحارس مرماه يزيد أبو ليلى.

وتعرض المنتخب الأردني ومدربه المغربي جمال السلامي، لضربة قوية في الدقيقة 15، بعدما اضطر النجم يزن النعيمات للخروج من المباراة بعد سقوطه دون التحام في إحدى المحاولات داخل منطقة جزاء العراق، ليحل بدلا منه عودة الفاخوري.

ومنح خروج النعيمات، دفاع العراق المساحة لبدء الهجمات ودعم خط الوسط بالتمريرات اللازمة، وحاول المهاجم مهند علي، تهديد مرمى الأردن بعدما تحولت الدفة الهجومية لصالح فريقه.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للمنتخب الأردني، وذلك بعدما لمست الكرة يد لاعب العراق مصطفى سعدون داخل منطقة الجزاء، ليترجمها اللاعب علي علوان بنجاح في المرمى في الدقيقة 41، بعدما وضع الكرة في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس أحمد باسل.

وشهدت الدقائق المتبقية من الشوط الأول محاولات متبادلة من الطرفين، لكنها لم تسفر عن جديد، لينتهي بتقدم المنتخب الأردني بهدف نظيف على نظيره العراقي.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول المنتخب العراقي تعديل النتيجة وهاجم مرمى الأردن بقوة بحثا عن ذلك، لكن الدفاع الأردني نجح في إبعاد الخطر عن مرمى يزيد أبو ليلى.

وحاول المدير الفني للمنتخب العراقي، الأسترالي غراهام أرنولد، إيجاد حلول هجومية، فقام بإجراء تغييرات عديدة من أجل العودة إلى المباراة.

وسدد لاعب المنتخب العراقي، علي جاسم، كرة من خارج منطقة الجزاء، لكن يزيد أبو ليلى، حارس الأردن، تصدى لها بنجاح في الدقيقة 71، قبل أن يتعرض للإصابة لكنه نجح في مواصلة اللعب رغم الشكوك التي أحاطت بذلك.

ورغم المحاولات العديدة للمنتخب العراقي من أجل إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الأردن على العراق 1-0 وتأهله إلى الدور قبل النهائي.