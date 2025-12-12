كأس العرب: الإمارات تجرد الجزائر من اللقب وتبلغ نصف النهائي

استمر التعادل في الوقت الإضافي قبل أن يحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للإمارات وستلاقي المغرب الإثنين المقبل على ملعب خليفة في الدوحة.

جردت الإمارات نظيرتها الجزائر من لقبها بطلة لكأس العرب في كرة القدم المقامة في قطر، عندما تغلبت عليها 7-6 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) الجمعة على ملعب البيت في الخور، وبلغت نصف النهائي.

وكانت الجزائر البادئة بالتسجيل عبر مهاجم الدحيل القطري عادل بولبينة (46)، وأدركت الإمارات التعادل بواسطة مهاجم الجزيرة برونو (64).

واستمر التعادل في الوقت الإضافي قبل أن يحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للإمارات.

وسيلاقي المنتخب الإماراتي نظيره المغربي يوم الإثنين المقبل على ملعب خليفة في الدوحة.

وظهر المنتخب الجزائري بشكل هجومي أفضل، وأتيحت له بعض الفرص التهديفية على مرمى حمد المقبالي، لكن المدرب الروماني أولاريو كوزمين اعتمد تنظيما دفاعيا جيدا للإمارات حال دون اهتزاز شباك المنتخب.

وطالب المنتخب الجزائري بالحصول على ركلة جزاء نتيجة لمسة يد لكن الحكم الأردني أدهم المخادمة أشار باستمرار اللعب.

ومع بداية الشوط الثاني نجح عادل بولبينة في تسجيل هدف التقدم للجزائر في الدقيقة 46، بعدما تابع كرة ارتدت من الحارس الإماراتي عقب تسديدة قوية.

ورغم أفضلية الجزائر على مستوى الاستحواذ وصناعة الخطورة لاسيما عن طريق الثلاثي رمضان بركان وياسين براهيمي وعادل بولبينة، إلا أن المنتخب الإماراتي استعاد توازنه وبدأ يظهر بخطورة تدريجية على المرمى الجزائري.

وفي الدقيقة 64 نجح اللاعب بورنو أوليفيرا في تسجيل هدف التعادل بعد متابعة لكرة عرضية من اللاعب كايو لوكاس، بتسديدة قوية من مسافة قريبة أمام المرمى.

واستمر التعادل مسيطرا رغم الفرص والمحاولات من الجانبين لاسيما من الجزائر، وسط تفوق دفاعي إماراتي، بعد التراجع لتأمين التعادل.

وفي الوقت الإضافي دفع مجيد بوقرة مدرب الجزائر، بحسام الدين ميرازيق وآدم وناس على أمل تغيير النتيجة، بينما رد مدرب الإمارات بمشاركة سلطان الأميري وكوامي أوتون من أجل تسديد ركلات الترجيح.

ولجأ المنتخبان لركلات الترجيح التي فاز فيها منتخب الإمارات بعدما أهدر المنتخب الجزائر ركلتين تصدى لهما الحارس المقبالي.

وكان منتخب الجزائر قد فاز بلقب النسخة الماضية من البطولة بعدما فاز على تونس في المباراة النهائية.

ولم يخسر المنتخب الجزائري أي مباراة في الوقت الأصلي من النسخة الحالي للبطولة، حيث كان قد تصدر مجموعته بالفوز على البحرين والعراق والتعادل مع السودان.