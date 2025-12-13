خيبة أمل تتحول إلى فوضى في الهند بعد ظهور سريع لميسي.. ماذا حصل؟

بعد بضع ساعات، احتشد آلاف المعجبين الذين ارتدوا قمصان ميسي في ملعب "سولت لايك" بكالكوتا، لكنهم شعروا بالإحباط بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي جعلت من شبه المستحيل رؤية نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق عن قرب.

أقدم مشجعون قدموا لرؤية نجمهم ليونيل ميسي، الذي استهل جولة ترويجية نادرة في الهند، على تخريب ملعب في كالكوتا شرقي الهند، السبت، بعد مغادرة النجم الأرجنتيني.

وخلال زيارته المستمرة حتى الإثنين، حظي اللاعب البالغ 38 عاما، الذي يُعدّ معبود الجماهير في الهند حيث لا تحظى كرة القدم بشعبية واسعة، باستقبال حافل لدى وصوله صباح السبت إلى ولاية البنغال الغربية، من قبل جماهير متحمسة هتفت باسمه.

بعد بضع ساعات، احتشد آلاف المعجبين الذين ارتدوا قمصان ميسي في ملعب "سولت لايك" بكالكوتا، لكنهم شعروا بالإحباط بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي جعلت من شبه المستحيل رؤية نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق عن قرب.

وحسب وسائل إعلام محلية، قام بطل مونديال قطر 2022 بجولة سريعة حول أرضية الملعب لتحية الجمهور، ثم غادر مباشرة، رغم أنه كان من المقرر أن يلعب لبضع دقائق.

انفجر غضب المشجعين الذين دفع الكثير منهم أكثر من 100 دولار، أي ما يعادل "راتب شهر" بالنسبة للبعض، فألقوا بالمقاعد المحطمة على أرض الملعب إلى جانب عبوات المياه، قبل أن يقتحموا الملعب.

وقال رجل الأعمال نابين تشاتيرجي (37 عاما) لوكالة فرانس برس "رؤية ميسي كان حلما، لكنني لم أحظَ بفرصة رؤيته بسبب سوء التنظيم في الملعب".

وأعرب أجاي شاه عن غضبه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الهندية "بي تي آي": "جئت مع ابني لرؤية ميسي، لا السياسيين"، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من رؤية نجم إنتر ميامي الأميركي، بينما كان عناصر الشرطة والجيش المكلفون بحمايته "يلتقطون صور سيلفي معه".

وألقى شاه باللوم على "التنظيم"، وهو ما أكّدته السلطات إذ أعربت ماماتا بانيرجي رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية عن "صدمتها" من سوء التنظيم.

وكتبت بانيرجي عبر حسابها في منصة "إكس": "أقدّم اعتذاري الصادق لليونيل ميسي ولكل عشاق الرياضة ومعجبيه على هذا الحادث المؤسف"، معلنة فتح تحقيق بما حدث.

وقبل وصوله إلى ملعب "سولت لايك"، كُشف في المدينة عن تمثال ضخم لميسي (ارتفاعه 21 مترا) وهو يحمل كأس العالم.

ومن المقرر أن يواصل النجم الأرجنتيني جولته في حيدر آباد، بومباي ونيودلهي.