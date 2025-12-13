"فيفا": 5 ملايين طلب على تذاكر المونديال في 24 ساعة

بدأت فترة بيع التذاكر أمس الأول الخميس، وستظل مفتوحة حتى 13 كانون الثاني/ يناير، على أن يتم بعد ذلك توزيع التذاكر عن طريق القرعة.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه تم تقديم خمسة ملايين طلب للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من أحدث مراحل البيع، والتي رافقها انتقاد حاد من روابط وجماعات المشجعين بسبب أسعار التذاكر.

وتحدث فيفا عن " طلب استثنائي" في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، وأشار إلى أن الطلبات جاءت من 200 دولة وإقليم.

وذكر فيفا أن أغلب الطلبات جاءت من الدول المضيفة الثلاث أميركا وكندا والمكسيك، تبعها طلبات من كولومبيا وإنجلترا والإكوادور والبرازيل والأرجنتين واسكتلندا وألمانيا وأستراليا وفرنسا وبنما.

وذكر فيفا أن الطلب كان مرتفعًا بشكل خاص على مباريات دور المجموعات، ولاسيما مواجهات كولومبيا ضد البرتغال، والبرازيل أمام المغرب، والمكسيك ضد كوريا الجنوبية، والإكوادور أمام ألمانيا، واسكتلندا ضد البرازيل.

وبدأت فترة بيع التذاكر أمس الأول الخميس، وستظل مفتوحة حتى 13 يناير/كانون الثاني، على أن يتم بعد ذلك توزيع التذاكر عن طريق القرعة. ويأتي ذلك بعد أسبوع من سحب قرعة دور المجموعات، ما يجعلها الفرصة الأولى للجماهير لشراء تذاكر مباريات أصبحت الفرق المشاركة فيها معروفة.

كما تطرح للبيع أيضًا تذاكر مخصصة لاتحادات الدول المشاركة، بأسعار ثابتة، وذلك بعد الجدل الذي أثير حول سياسة التسعير الديناميكي (اي تغير السعر حسب الطلب) في مراحل البيع السابقة.

ولكن منظمات المشجعين شنت هجومًا حادًا على أسعار التذاكر، إذ اعتبرت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا أن ما حدث هو "خيانة فادحة" للجماهير، مع تحديد الأسعار عند مستوى "ابتزازي".

ويبدو أن تذاكر هذه النسخة أعلى بخمس مرات من تذاكر مباريات كأس العالم 2022 التي أقيمت بقطر.

وسيتعين على الجماهير الألمانية أن تدفع على الأقل 155 يورو (180 دولار) لمشاهدة مباراة في دور المجموعات، وإذا وصل الفريق للنهائي، فإن حضور المباريات الثمانية سيكلف على الأقل 5975 دولار.